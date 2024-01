Artur Mas crida l'independentisme a "plantar-se" davant Sánchez per reclamar un pacte fiscal

Comparteix el rebuig de Junts als decrets del Govern central: "No s'enfonsa res"

BARCELONA, 9 gen. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha cridat aquest dimarts l'independentisme a "plantar-se" davant el president del Govern central, Pedro Sánchez, per reclamar un pacte fiscal.

En una entrevista a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, ha assegurat que no creu que de la negociació entre els independentistes i el Govern central en surti un referèndum, i davant d'això ha demanat posar el pacte fiscal sobre la taula.

"Em temo molt que (el referèndum) no sortirà d'aquesta negociació. I si això no surt, que ho sabrem durant els pròxims mesos, hi ha d'haver un altre gran tema de país, i el concert econòmic ho és i el pacte fiscal ho és", ha sostingut.

Així, ha recordat que ell va reclamar "un pacte fiscal en la línia del concert econòmic" el 2012 a l'aleshores president del Govern central, Mariano Rajoy, i que ho va rebutjar, la qual cosa considera que va portar a l'acceleració del procés independentista.

Segons Mas, els partits independentistes "s'han de plantar i han de fer entendre al PSOE que la reclamació catalana és tenir un sistema de finançament propi" que permeti que el Parlament tingui els mateixos poders legislatius que el Parlament basc, i que l'Agència Tributària depengui del Govern, exactament igual que les agències tributàries basques depenen de les diputacions forals, ha precisat.

També ha explicat que aquest model permetria que tots els impostos es recaptessin i es gestionessin des de Catalunya, tot i que "no es pot fer un càlcul que desestabilitzi tot Espanya".

DECRETS

L'expresident de la Generalitat també ha manifestat que comparteix el rebuig de Junts als tres decrets del Govern central que es votaran dimecres al Congrés, i ha destacat que "no s'enfonsa res" si ara no tiren endavant.

"Cal fer entendre al govern de Pedro Sánchez que aquesta legislatura no serà una bassa d'oli", ha destacat.

Segons Mas, Junts el que vol és que el Govern central retiri aquests decrets i negociar-los conjuntament de manera individualitzada, per la qual cosa "no els està dient que no s'aprovin".

També creu que el grup parlamentari no condiciona l'aprovació d'aquests paquets de mesures al fet que se sancionin les empreses que van deixar Catalunya, cosa que el sorprèn que es plantegi.

"No es pot sancionar algú per prendre una decisió lliure de quedar-se o anar-se'n", ha resolt.