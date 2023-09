Arriben a Ucraïna els primers tancs Leopard 1 enviats per Alemanya, Dinamarca i els Països Baixos

MADRID, 8 set. (EUROPA PRESS) -

Les forces armades daneses han informat aquest divendres de l'arribada a Ucraïna dels primers deu tancs Leopard 1, el model antic d'aquests carros de combat, tots donats per Alemanya, Dinamarca i els Països Baixos.

"Els primers deu tancs han estat enviats a Ucraïna i n'hi ha més de camí", ha assenyalat l'exèrcit de Dinamarca en un comunicat en el qual recorda que els tres països van anunciar la decisió el passat mes de febrer i que es van comprometre a sotmetre els tancs a un procés de "renovació" i a entrenar les forces ucraïneses per fer-los servir.

Si bé ara com ara hi ha una altra desena de tancs --de fabricació alemanya-- "sortint de la fàbrica", les autoritats dels tres països es van comprometre en un inici a donar-ne un centenar durant els pròxims mesos per fer front a les tropes russes.

"És una tasca molt important. Dinamarca ha enviat alguns dels seus millors instructors a Alemanya per entrenar militars ucraïnesos de cara a l'ús d'aquests tancs i no tenim cap dubte que això ajudarà les tropes", ha indicat el cap de l'exèrcit, Gunner Arpe Nielsen.

Els Leopard 1 van ser utilitzats per les forces daneses fins l'any 2005. El 1997, el Govern danès va adquirir mig centenar de tancs de la següent generació, el Leopard 2, per la qual cosa els Leopard 1 es van deixar de fer servir.