Arriben a Gaza els primers presos palestins alliberats per Israel

MADRID 13 oct. (EUROPA PRESS) -
El primer dels 38 camions amb presos palestins que han estat excarcerats per Israel dins l'acord de pau assolit amb el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) ha arribat aquest dilluns a la Franja de Gaza, on s'espera que siguin traslladats un total de 1.968 presos.
L'Oficina d'Informació sobre Presos Palestins, vinculada a Hamas, ha anunciat que l'intercanvi s'està materialitzant després que Hamas entregués aquest matí els 20 ostatges que quedaven amb vida a Gaza després de dos anys de segrest a l'enclavament palestí.
La llista inclou 1.718 presos que van ser arrestats durant les operacions de l'exèrcit d'Israel des dels atacs del 7 d'octubre del 2023, als quals se sumen 250 més que havien estat condemnats per delictes relacionats amb el terrorisme.
Així, ha explicat que aquesta excarceració s'anirà duent a terme per fases, d'acord amb la proposta de pau duta a terme la setmana passada pel president dels Estats Units, Donald Trump.
Està previst que l'oficina faci un anunci oficial amb els detalls del procés, per la qual cosa ha demanat als mitjans de comunicació que confiïn en els comunicats oficials a mesura que es desenvolupen els esdeveniments.