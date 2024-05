Arriben al Caire les delegacions de Hamas i Qatar entre progressos per a una nova treva a Gaza

EL CAIRE, 4 maig (DPA/EP) -

Delegacions del moviment islamista palestí Hamas i de la mediació de Qatar ja són al Caire per mantenir converses sobre un alto el foc i un acord d'alliberament d'ostatges amb Israel.

Tots dos equips han arribat a bord d'un vol procedent de Qatar, segons les fonts de DPA a l'aeroport de la capital egípcia.

La televisió egípcia Al-Qahera News, afiliada a l'Estat egipci, ha informat durant l'arribada de les delegacions que en les últimes hores s'ha arribat a "progressos importants" per a una possible solució provisional al conflicte.

L'emissora, que ha citat "fonts d'alt nivell", ha indicat que els negociadors egipcis implicats en les converses semblen haver trobat una "fórmula de consens" sobre diverses qüestions pendents, sense donar-ne més detalls.

Israel bombardeja la Franja de Gaza per terra i aire des que militants de Hamas van llançar un atac sense precedents contra Israel el 7 d'octubre de l'any passat, que va deixar al voltant de 1.200 morts. Com a part dels últims esforços de mediació, Hamas, que va segrestar unes 250 persones d'Israel el 7 d'octubre, va rebre una proposta d'alto el foc a canvi de l'alliberament dels ostatges. Encara està pendent una resposta.

Més de 100 ostatges van ser alliberats durant una treva de sis dies al novembre. No és clar quants dels que encara estan en captivitat continuen vius.

Mesos de mediació per part d'Egipte, Qatar i els Estats Units en negociacions indirectes entre Israel i Hamas encara no han donat com resultat un gran avanç, però la pressió diplomàtica per arribar a un acord ha agafat impuls durant els últims dies.

Per contra, fonts israelianes properes a les converses en curs han desmentit informacions aparegudes en mitjans àrabs i que apunten que els Estats Units ha garantit que Israel retirarà totes les tropes de Gaza en concloure un acord d'alto el foc en tres fases.

"Al contrari del que s'informa, Israel, sota cap circumstància acceptarà la fi de la guerra com a part d'un acord per alliberar els nostres ostatges", segons aquesta font, abans d'assegurar que l'exèrcit israelià acabarà entrant a Rafah, l'últim refugi de centenars de milers de desplaçats palestins, malgrat les pressions nord-americanes.

"L'exèrcit israelià entrarà a Rafah i destruiran els batallons de Hamas que hi queden, amb o sense una aturada temporal per permetre l'alliberament dels nostres ostatges", segons aquesta font al 'Times of Israel'.

RAFAH, ELEMENT CLAU

Aquest dissabte i en comentaris a la cadena Al-Jazeera, l'alt representant de Hamas al Líban, Osama Hamdan, ha avisat que la possible entrada d'Israel a Rafah, independentment d'un possible acord d'intercanvi d'ostatges, és un "element clau" que s'està discutint avui (dissabte) en les converses en curs al Caire.

"Desafortunadament, hi va haver una declaració clara de Netanyahu dient que independentment del que pugui passar, si hi ha un alto el foc o no, ell continuarà l'atac", ha indicat Hamdan. "Això significa que no hi haurà alto el foc i que l'atac continuarà, la qual cosa va en contra del que estem discutint", ha afegit.

Si bé el portaveu de Hamas ha confirmat que les converses amb els mediadors egipcis i del Qatar estan "avançant", ha matisat que ara mateix se centren en "la qüestió principal, que és l'alto el foc complet i la retirada completa de Gaza".

Hamas ha demanat la fi total de la guerra, provocada per la massacre del grup terrorista del 7 d'octubre, i la retirada de totes les tropes de les Forces de Defensa d'Israel de Gaza, mentre que el Govern israelià insisteix que enderrocarà el govern de Hamas a la Franja després d'una pausa en els combats per alliberar els ostatges.

"Almenys volem saber exactament què significa, la seva declaració i la reacció dels mediadors. Entenem que qualsevol assoliment d'un alto el foc significa que no hi haurà més atacs contra Gaza i Rafah", ha estimat Hamdan.