Arriba al Níger la missió diplomàtica de la CEDEAO en un últim esforç per a una sortida dialogada de la crisi

MADRID, 19 ago. (EUROPA PRESS) -

La missió diplomàtica de la Comunitat d'Estats d'Àfrica Occidental (CEDEAO) ha arribat aquest dissabte a la capital del Níger, Niamey, en un últim esforç per intentar resoldre a través del diàleg la crisi oberta després del cop d'estat militar del juliol.

L'arribada de la missió ha estat confirmada per la corresponsalia de la cadena francesa France 24 després de dies de silenci des de l'anunci, diumenge passat, de la creació d'aquest grup que finalment encapçala l'expresident de Nigèria Abdulsalami Abubakar.

Hores abans, la junta militar nigerina va confirmar la visita al país, divendres a la tarda, d'una altra missió diplomàtica, aquest cop de les Nacions Unides. El grup, abanderat pel representant especial de l'ONU per Àfrica i la regió del Sahel, Léonardo Simao, va mantenir una trobada amb el primer ministre designat per la junta, Mahaman Ali Lamine Zeine.

Simao va explicar que el motiu de la visita consistia a "escoltar el punt de vista de les autoritats" per "estudiar junts i trobar la manera que el país torni el més ràpid possible a la normalitat constitucional", que passa per l'alliberament del president Mohamed Bazoum, detingut des de l'aldarull del 29 de juliol.

La visita de la missió de la CEDEAO té lloc després de la reunió dels caps d'Estat Major dels països de l'organització a Accra (Ghana), on els líders militars van acordar finalment el "dia D" que marcaria la seva intervenció militar al Níger en el cas que fracassi la via diplomàtica.