Arriba a Groenlàndia un contingent militar de Dinamarca que inclou al cap de l'Exèrcit

MADRID, 20 gen. (EUROPA PRESS) -
Un avió militar amb prop de 60 soldats de les Forces Armades daneses ha arribat aquest dilluns per la nit a l'aeroport de Kangerlussuaq, a l'oest de Groenlàndia, amb el cap de l'Exèrcit, Peter Boysen, a bord del mateix i després d'haver fet escala a la capital, Nuuk, on també ha desembarcat un grup de militars en un nou desplegament danès que segueix a les maniobres realitzades per set països de l'OTAN, inclosa Dinamarca, enmig de les tensions amb els Estats Units per les seves pretensions sobre l'illa.
Les tropes daneses s'han desplegat d'aquesta manera a la septentrional illa des de dos aeroports diferents i amb la màxima autoritat de l'Exèrcit involucrada, en el que el Ministeri de Defensa ha descrit com una "contribució substancial", segons ha recollit la televisió pública danesa DR.
Així mateix, les informacions de la cadena danesa reflecteixen que diversos dels militars portaven insígnies del batalló del Regiment d'Enginyers de Skive. Entre les seves especialitats es troben la construcció de fortificacions, posicions de combat i obstacles contra forces hostils, així com la recerca i desactivació de municions i mines.