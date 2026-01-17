Arriba a EUA la delegació ucraïnesa per continuar les negociacions de pau en un ambient de pessimisme

Zelenski avisa que la gent "està perdent la fe en la diplomàcia" pels constants atacs russos
MADRID, 17 gen. (EUROPA PRESS) -
La delegació de negociadors ucraïnesos es troba ja a Estats Units per continuar unes converses de pau en una arribada anunciada pel president del país, Volodimir Zelenski, en un ombrívol missatge en el qual avisa que la diplomàcia perd cada vegada més importància pels constants atacs de Rússia.
Kíiv va declarar el dimecres l'estat d'emergència energètica en tot el país enmig dels atacs de l'Exèrcit rus i el fred extrem d'aquesta època de l'any, on s'han arribat a aconseguir els 18 graus sota zero durant la nit, si bé l'alcalde, Vitali Klitschko, ha informat aquest dissabte que la calefacció està tornant a funcionar de manera gradual però generalitzada.
"Una de les conseqüències d'aquest terrorisme és el descrèdit del procés diplomàtic: la gent perd la fe en la diplomàcia, i els atacs russos soscaven constantment fins i tot les limitades oportunitats de diàleg que existien abans", ha manifestat Zelenski en un missatge publicat a xarxes socials.
"Fa falta que la part nordamericana comprengui això", ha indicat el president ucraïnès després d'explicar que els seus negociadors dedicaran bona part de la visita a oferir una panoràmica "completa i precisa de les causes dels atacs de Rússia".
Zelenski també ha demanat avanços en les negociacions sobre els esborranys de pau que s'estan negociant. "Ucraïna", ha dit, "mai ha estat ni serà un obstacle i ara depèn dels nostres socis determinar si la diplomàcia avança".
El president ucraïnès ha reiterat, ja després de reunir-se amb el seu cap de la Intel·ligència de Defensa, Oleh Ivashchenko, que "no s'observa per part de l'agressor per complir cap acord ni per posar fi a la guerra".
"En canvi, existeix àmplia informació sobre els preparatius per a nous atacs russos contra el nostre sector energètic i infraestructura, incloent les instal·lacions i xarxes que proveeixen a les nostres centrals nuclears", ha avisat.
"Ucraïna està sent el més constructiva possible en la seva diplomàcia, mentre que Rússia se centra únicament en els atacs i a turmentar a la població. Els nostres socis han de treure les conclusions adequades d'aquesta situació", ha insistit.