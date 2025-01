Arresten formalment Yoon per la declaració fallida de la llei marcial al desembre

El president interí lamenta "profundament" el que ha passat i exigeix una investigació "severa"

MADRID, 19 gen. (EUROPA PRESS) -

L'expresident sud-coreà Yoon Suk-yeol ha estat arrestat formalment durant la matinada d'aquest diumenge després que un tribunal de Seül va prorrogar la seva detenció davant del risc de destrucció de proves relacionades amb la investigació per la declaració fallida de la llei marcial que va propiciar la seva destitució.

Yoon es converteix així en el primer expresident de la història moderna de Corea del Sud que ha estat detingut formalment, en aquest cas per insurrecció i abús de poder per la seva declaració de la llei marcial del 3 de desembre i per enviar militars a l'Assemblea Nacional per evitar que la cambra anul·lés el seu decret.

El president interí de Corea del Sud, Choi Sang-mok, s'ha pronunciat en contra del que ha qualificat com un acte de "violència" i ha exigit una investigació "severa".

"Lamento profundament aquesta violència que és inimaginable en una societat democràtica", ha expressat Choi, instant la policia a "investigar severament l'incident, que soscava la democràcia i l'estat de dret, d'acord amb la llei i els principis" i a "fer que els responsables rendeixin comptes", segons un comunicat recollit per l'agència sud-coreana Yonhap.

Després de saber la decisió, els manifestants afins a Yoon concentrats davant del tribunal han trencat les finestres de l'edifici i han irromput a la seu judicial. També han fet volar cadires de plàstic, papereres i altres objectes contra els agents. "President Yoon Suk-yeol!", "President Yoon Suk-yeol!", han corejat.

En canvi, manifestants favorables al seu arrest han celebrat el dictamen judicial. "La justícia viu", ha declarat un dels concentrats. S'han mobilitzat centenars d'agents per garantir la seguretat a la zona.