Arrestat l'exministre de Defensa de Brasil i número dos de Bolsonaro pel seu presumpte paper en una trama colpista

MADRID 14 des. (EUROPA PRESS) -

La policia brasilera ha arrestat l'exministre de Defensa i antic candidat a la vicepresidència del país, general Walter Braga Netto, dins d'una investigació sobre una trama organitzada per l'expresident Jair Bolsonaro per orquestrar un cop d'estat el 2022, segons han confirmat fonts pròximes a la investigació als principals mitjans brasilers i a l'agència Bloomberg.

Braga Netto es troba entre les desenes de persones a les quals la Policia va acusar el novembre de conspirar per mantenir Bolsonaro al poder després de la seva derrota electoral del 2022. L'advocat de Braga Netto no ha respost immediatament a una sol·licitud de comentaris.

Cal recordar que, el 8 de gener del 2023, milers de partidaris de Bolsonaro van irrompre als edificis governamentals a la capital, Brasília, enmig d'afirmacions que la victòria del president Luiz Inácio Lula da Silva havia estat fraudulenta.

Si bé Bolsonaro nega haver participat en els disturbis, les autoritats han estat investigant el líder dretà i membres del seu govern des de llavors per presumptes esforços per anul·lar la voluntat del poble brasiler.

La policia va arrestar Braga Netto, que es va exercir com a company de fórmula de Bolsonaro el 2022, a casa seva a Rio de Janeiro aquest dissabte a la matinada després de tornar a la ciutat d'un viatge, segons aquestes fonts. Oficialment, la Policia federal s'ha limitat a anunciar una operació "prevenir la repetició d'accions il·legals", segons un comunicat que no identifica per nom Braga Netto.