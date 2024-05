Arrenquen els funerals del president de l'Iran i la resta de morts en l'accident d'helicòpter

MADRID, 21 maig (EUROPA PRESS) -

Les cerimònies en honor al president de l'Iran, Ebrahim Raisi, i la resta de morts en l'accident d'helicòpter de diumenge a la província d'Azerbaidjan Oriental (nord-oest) han començat aquest dimarts a Tabriz, on milers de persones s'han concentrat en la marxa fúnebre.

La cadena de televisió Press TV ha retransmès en directe els actes a través del seu compte d'X, en el qual es pot veure milers de persones acompanyant els taüts dels morts en l'accident, entre els quals figura el ministre d'Exteriors, Hossein Amir-Abdollahian.

Les cerimònies han començat amb una marxa entre la plaça dels Màrtirs i la mesquita de Badragh, dins els actes convocats per les autoritats i la decisió del líder suprem de l'Iran, l'aiatol·là Ali Khamenei, de declarar cinc dies de dol nacional en honor a les víctimes.

Així mateix, Mohsen Mansuri, cap del comitè creat per organitzar els funerals, ha destacat aquest mateix dimarts que el 22 de maig serà festiu a tot el país perquè la població es pugui afegir a aquests actes, tal com ha informat l'agencia iraniana de notícies Tasnim.

El ministre d'Interior iranià, Ahmad Vahidi, ha subratllat des de Tabriz que "els iranians lamenten la mort d'un president estimat, popular i humil" i ha subratllat que "estan tristos per la mort d'un ministre d'Exteriors que deixa com a llegat la diplomàcia activa en els moments clau de la resistència", segons ha recollit l'agència Mehr.

L'helicòpter es va estavellar diumenge a la tarda en una zona de difícil accés, incident descrit inicialment com un "aterratge forçós". Les tasques de recerca, dificultades per la presència de boira i pluja, van comptar amb el suport de diversos països, inclòs Turquia, que va enviar drons per localitzar el lloc on hi havia les restes de l'aparell.