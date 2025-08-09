Armènia diu que l'acord amb l'Azerbaidjan permetrà obrir connexions ferroviàries amb Rússia i l'Iran

MADRID 9 ago. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre d'Armènia, Nikol Pashinyan, ha afirmat aquest dissabte que l'acord subscrit amb el president de l'Azerbaidjan, Ilham Aliyev, als Estats Units permetrà obrir connexions ferroviàries amb Rússia i l'Iran en el marc del desbloqueig del sistema de transport a la regió del Caucas sud.
"Si bé hi ha la interpretació que aquest acord crea problemes per als interessos de Rússia o l'Iran, vegem-ho des d'una altra perspectiva: potser aquest projecte es converteix en una bona oportunitat per a la cooperació econòmica entre l'Iran i els Estats Units", ha dit en unes declaracions a la premsa des de Washington.
El primer ministre armeni ha defensat així que la carretera que connectarà Armènia amb l'Azerbaidjan a través de l'enclavament Naxçivan --denominada en virtut de l'acord 'Ruta Trump per a la pau'-- no soscavarà els interessos de Rússia i l'Iran, sinó que podria ser una important oportunitat d'inversió.
"Potser Rússia està interessada a invertir en la restauració del ferrocarril Ijevan-Hrazdan, així com del ferrocarril Ijevan-Kazakhstan. Per descomptat això també requerirà el consentiment de l'Azerbaidjan", ha explicat, segons ha recollit l'agència Armenpress.
L'acord, signat al marge del president rus, Vladímir Putin, arriba després que Aliyev i Pashinyan es reunissin a principis de juliol a la capital dels Emirats Àrabs Units (EAU), Doha, per abordar el procés de pau i l'"agenda de normalització" de les relacions bilaterals. El passat mes de març les parts ja van acordar la versió final del text per a la pau.