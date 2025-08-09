Rússia demana als EUA no desestabilitzar el Caucas Sud

Moscou veu bé l'acord Armènia-Azerbaidjan però estudia els efectes en els seus aliats regionals
Rússia s'ha abstingut de valorar en profunditat l'acord de pau de divendres Armènia-Azerbaidjan que concedeix als EUA, com a mitjancer de la signatura, drets d'explotació d'un nou corredor estratègic en el Caucas Sud, però ha demanat al Govern nord-americà no emprendre accions de desestabilització en una zona tan delicada.
Els Estats Units aconsegueixen els drets per desenvolupar un corredor estratègic que enllaçarà Azerbaidjan amb el seu exclavament de Najichevan a través del sud d'Armènia. Aquesta ruta rep el nom històric del corredor de Zangezur però l'acord entre el primer ministre armeni, Nikol Pashinián, i el president azerí, Ilham Aliyev, estampa el nom de l'amfitrió de la trobada: la Ruta Trump per a la Pau i la Prosperitat Internacional (Tripp).
"La participació d'actors extrarregionales ha de contribuir a l'enfortiment de l'agenda de pau i no a la creació de dificultats addicionals ni divisions", ha dit la portaveu del Ministeri d'Exteriors de Rússia, Maria Zajarova, i ha apostat per la participació dels "veïns immediats de tots dos països, com Rússia, Iran o Turquia" com la "la millor opció per resoldre els problemes del Caucas Sud.
Zajarova sí ha valorat de manera positiva que l'acord pugui obrir la porta a "la creació d'una zona d'estabilitat i prosperitat en el Caucas Sud" i ha celebrat "la normalització integral de les relacions entre Azerbaidjan i Armènia, però ha recordat la importància històrica del seu país a l'hora de desactivar conflictes com el de Nagorno Karabaj.
"Un contingent rus de manteniment de la pau es va desplegar a la regió, la qual cosa va contribuir de manera indispensable a l'estabilització de la situació. Sempre recordarem als nostres cascos blaus que van morir en acte de servei", ha dit la portaveu, abans de demanar respecte a la pertinença d'Armènia a la Unió Econòmica Euroasiàtica (UEEA), de la qual Rússia és estat membre.
"Analitzarem més a fons les declaracions de Washington sobre el desbloqueig de les comunicacions regionals. En aquest àmbit, els acords trilaterals amb participació russa, dels quals cap de les parts s'ha retirat, segueixen vigents", ha insistit Zajarova.