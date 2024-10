Argentina retira l'estatus de refugiat a l'expresident bolivià Evo Morales

El Ministeri de Justícia al·lega que Fernández li va atorgar aquesta condició "indegudament" i com a "eina política"

Les autoritats de l'Argentina han retirat a l'expresident bolivià Evo Morales la condició de refugiat que li havia estat concedida a finals del 2019 per l'anterior president, Alberto Fernández, després de la crisi política iniciada a Bolívia després de les eleccions presidencials d'octubre d'aquell any.

"S'ha donat per finalitzada la condició de refugiat de Juan Evo Morales Ayma. Fi", ha assenyalat el portaveu del Govern argentí, Manuel Adorne, en el seu perfil oficial de la xarxa social 'X'. Morales ha tornat a l'escena pública a Bolívia en perfilar-se com a candidat per a les eleccions de l'any vinent.

Per la seva banda, el Ministeri de Justícia ha afirmat que aquest estatus va ser fet servir "indegudament com a eina política" per part de Fernández, qui va ometre "el compliment" de les disposicions legals per concedir aquesta condició.

La cartera ministerial ha acusat a Morales de rebre "privilegis injustificats" després d'"intentar perpetuar-se en el poder" a través d'un "frau" electoral, "corrupció" i "persecució política d'opositors", segons resa un comunicat publicat al seu compte de la xarxa social Facebook.

D'igual forma, ha justificat la retirada de la condició de refugiat després que l'expresident bolivià hagi "reprès el seu lideratge en la política" del país, on governa Luis Arce --del seu propi partit però amb qui manté disputes-- i que viatja "lliurement" a través del territori.

"Això demostra que no s'enfronta als perills que justifiquen la protecció humanitària del refugi. (...) Aquest Govern de cap manera utilitzarà els recursos dels argentins per protegir a criminals, terroristes o intents de dictadors. No ajudem als qui sembren el terror i atempten contra la democràcia", continua el comunicat.