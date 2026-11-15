Milei anuncia que anirà a per la reelecció com a president d'Argentina en les eleccions de 2027

MADRID, 15 nov. (EUROPA PRESS) -
El president d'Argentina, Javier Milei, ha confirmat aquest dissabte que concorrerà a les eleccions de 2027 per intentar renovar el seu mandat, iniciat al desembre de 2023, durant la inauguració d'una exposició a Buenos Aires, des d'on ha esclarit els dubtes sobre els seus plans polítics: "Pels quals dubten de si estic anant a per la reelecció, sí, em presentaré la reelecció", ha assegurat.
Després de l'anunci, ha avançat algunes promeses econòmiques de cara a la seva eventual reelecció, entre elles l'ampliació de les relacions comercials del país fins a arribar al 90% del món i la devolució als argentins de 500.000 milions de dòlars (uns 453.500 milions d'euros) en impostos, una quantitat que va equiparar amb el deute nacional, si es compleix l'escenari econòmic previst.
"L'objectiu és comerciar amb el 90% del planeta. Anem a seguir baixant impostos i, de complir-se l'escenari base, li retornarem als argentins 500.000 milions de dòlars, és a dir, el que tenim de deute", ha afirmat durant un discurs recollit pel diari 'La Nación', en el qual ha defensat el rumb del seu Executiu. "Mirin si tenim coses per fer a Argentina gran novament!", ha agregat.
En la seva intervenció, Milei ha defensat el rumb econòmic del seu Govern i, malgrat les conseqüències socials de la seva política d'ajustos, ha sostingut que el país està recuperant-se. "En els cent anys anteriors a nostra arribada al poder, Argentina s'havia aïllat cada vegada més i ens havíem empobrit cada vegada més", ha apuntat, abans d'assenyalar que l'economia nacional està tornant a créixer.
En aquest sentit, el president ha atribuït la "misèria i desgràcia" del país al seu històric aïllament comercial i ha subratllat que --segons dades de l'Executiu-- Argentina ha passat de comerciar amb el 10% dels països del món quan va arribar al poder al 30% en l'actualitat.
Així mateix, Milei ha defensat també les polítiques de desregulación del seu Govern i altres mesures com la modificació de la llei de glacials, que al seu judici permetrà "multiplicar per 20" les exportacions de minerals, o la derogació de la llei de lloguers, com a exemple d'eliminació de controls sobre els preus. "Estic parlant solament de dues cosetes, però toquem 18.000", ha postil·lat.
Des de la seva arribada al poder, Milei ha impulsat un profund programa d'ajust econòmic, basat en la reducció de la despesa pública, el deute, la inflació i les regulacions. La seva política d'austeritat, representada simbòlicament per la motoserra que ha exhibit en diferents actes, ha generat una forta divisió en la societat argentina.
Encara que la inflació ha descendit i els comptes públics han aconseguit l'equilibri pressupostari, les mesures també han provocat pèrdues d'ocupació i reduccions en les ajudes destinades a sectors com els de l'energia i el transport públic.