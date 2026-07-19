El Govern argentí decretarà festiu dilluns en el sector públic si guanyen el Mundial

Daniella Fernandez Realin / Zuma Press / Europa Pr
MADRID 19 jul. (EUROPA PRESS) -
El Govern argentí decretarà festiu dilluns en el sector públic amb motiu del retorn de la selecció argentina de futbol al país, si s'imposa en la final del Mundial que es disputa aquest diumenge a Nova York amb la selecció espanyola com a rival.
La mesura s'aplica a l'administració pública nacional, mentre que en el cas del sector privat, serà cada empresa la que decideixi si s'hi adhereix, segons recull la premsa argentina.
El Govern treballa ja en l'organització dels festejos per rebre l'equip i acompanyar una possible nova celebració, la segona consecutiva en mundials.
La residència presidencial oficial, la Casa Rosada, estaria disponible per a una eventual celebració: el president Javier Milei hi rebria els jugadors, segons la proposta oficial, però la decisió final dependrà dels jugadors i del cos tècnic, que encara no ha confirmat res sobre això.
També el govern de la ciutat de Buenos Aires s'ha ofert a organitzar un escenari a l'avinguda del Libertador per rebre l'equip, tot i que l'Associació del Futbol Argentí (AFA) no ha confirmat cap recorregut.
La prioritat serà garantir la seguretat dels futbolistes i evitar les complicacions que hi va haver durant els festejos del Mundial de Qatar 2022: la desfilada es va haver d'interrompre per l'enorme quantitat de persones assistents.