El candidat ultraliberal Javier Milei sorprèn com a candidat més votat en les primàries argentines

L'economista ultraliberal compta amb el 30 per cent dels vots amb més del 95 per cent escrutat



MADRID, 14 ago. (EUROPA PRESS) -

El candidat ultradretà i ultraliberal Javier Milei dona la sorpresa i és fins ara el candidat més votat en les eleccions primàries a la Presidència d'Argentina, les PASO, amb més del 95 per cent escrutat i que ha comptat amb una participació del 70 per cent.

Milei, del partit La Libertad Avanza, compta amb el 30,14 per cent dels vots, que equival a més de 7.000.000 de vots, segons les dades oficials recollides pel diari argentí 'La Nación', mentre que la coalició opositora Juntos por el Cambio compta amb el 28,27 per cent (més de 6.500.000 votants) i el peronista Unió per la Pàtria ha aconseguit el 27,19 per cent (uns 6.300.000 vots).

"Que se'n vagin tots. Aquesta alternativa competitiva no solament donarà fi al kirchnerisme, sinó que acabarà la casta parasitària, 'chorra' i inútil d'aquest país", ha declarat Milei després que es donessin a conèixer els primers resultats oficials.

"Estem davant la fi del model de la casta, basat en aquesta atrocitat que diu que on hi ha una necessitat, hi ha un dret, però s'oblida que aquest dret s'ha de pagar", ha afegit el candidat ultraliberal, qui ha assegurat que aquesta victòria és "el primer pas per a la reconstrucció" del país.

A més, ha celebrat ser tant la força més triada de forma individual com la més votada a nivell de partits, i ha demanat a "els argentins de bé" que se sumin a "la revolució liberal" per "treure" als polítics que "no volen canviar".

A Juntos pel Cambio, els vots es divideixen entre l'exministra de Seguretat, Patricia Bullrich, molt propera al líder opositor Mauricio Macri (amb el 16,99 per cent) i el cap de Govern de la Ciutat Autònoma de Buenos, Aires, Horacio Rodríguez Larreta (amb l'11,28 per cent).

"Gràcies a tots els argentins que ens van donar suport a tot el país. Felicitacions a Patricia Bullrich pel triomf en aquestes primàries que amb molt respecte i seriositat hem portat endavant", ha publicat Larreta al seu compte de la xarxa social X, abans Twitter, després que es donessin a conèixer els primers resultats oficials.

Per part d'Unió per la Pàtria (UP) s'han presentat el ministre d'Economia, Sergio Massa, amb el 21,35 per cent, i Juan Grabois, líder d'una de les forces més a l'esquerra de la coalició oficialista i que ve dels moviments socials, que fins ara ha rebut el 5,84 per cent de vots.

"Si UP prioritza les reivindicacions dels de baix, compromisos concrets amb els quals no tenen habitatge o viuen en un barri sense les condicions adequades, dels quals conreen i protegeixen la terra, dels treballadors registrats, informals i de l'economia popular que no arriben a final de mes (...). Si reprenem fermament la bandera de la sobirania i la recuperació dels béns comuns no tinc dubte que es pot vèncer qualsevol proposta deshumanitzant", ha publicat Grabois al seu compte de X.

Les enquestes prèvies a les primàries donaven un 19,5 per cent de vots a Milei, economista ultraliberal que ha proposat dolaritzar l'economia, tancar el Banc Central i lluitar contra la delinqüència.

Les Primàries Obertes Simultànies i Obligatòries (PAS) solen ser una radiografia de l'estat d'ànim del país, que el seu descontentament amb la classe política s'ha deixat veure novament durant les eleccions locals, amb percentatges elevats d'abstenció i vot en blanc.

En aquestes eleccions primàries també s'ha triat als candidats per renovar una part del Congrés Nacional, així com als propers governadors provincials, entre ells el cap de Govern de la Ciutat Autònoma de Buenos Aires i altres càrrecs executius locals i municipals.

Així, el cap de Govern de la Ciutat Autònoma de Buenos Aires serà Jorge Macri, de Juntos por el Cambio, amb el 55,92 per cent del suport dels votants.

Més renyida ha estat la disputa pel lloc de governador de Buenos Aires, la victòria del qual ha estat del candidat d'Unión por la Patria, Axel Kicillof, amb el 36,38 per cent de vots, seguit molt de prop per Juntos por el Cambio, els candidats del qual, Néstor Grindetti i Diego Santilli, han sumat entre els dos un 32,95 per cent de les papeletes si bé la diferència ha estat d'amb prou feines de 0,3 punts percentuals en favor de Grindetti