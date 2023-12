Alberto Fernández decreta que l'Estat li pagui la seguretat al món poc abans de deixar el càrrec

Preveu mudar-se a Espanya quan lliuri el poder a Milei



MADRID, 9 des. (EUROPA PRESS) -

El president sortint d'Argentina, Alberto Fernández, ha aprovat un decret pel qual l'Estat argentí li pagarà els serveis de seguretat i guardaespatlles arreu del món. Fernández ja ha anunciat la seva intenció de mudar-se a Espanya després del relleu amb Javier Milei, previst per a aquest diumenge.

Fernández ha modificat un decret de 2019 que ell mateix havia signat per ampliar les funcions de la Casa Militar perquè presti serveis de seguretat a tots els expresidents i familiars directes en tot el planeta i de forma vitalícia. Fins ara, aquest servei es limitava a les fronteres d'Argentina. Els ex-mandataris poden prescindir d'aquesta custòdia, però el president en exercici no.

Fonts properes al president electe, Milei, han explicat a 'La Nación' que "ningú ens va consultar". "Ho va fer pel seu compte. Segurament va pensar en el seu viatge a Espanya o en el que farà Cristina Kirchner a Itàlia. No crec que que ho hagi fet pensant en els de (Mauricio) Macri a la FIFA", ha explicat una font que treballa prop del que serà la Casa Militar.

"És caríssim custodiar fora del país un ex-mandatari. Primer perquè pot treure un passatge i anar-se'n demà a un lloc i cal preparar tot per acompanyar-ho. A més, es tracta de policies armats que requereixen acords i convenis amb els tercers països per poder ingressar l'armament", ha afegit un membre de la Casa Militar citat per 'La Nación'.

Com és un decret, el president entrant podria deixar-ho sense efecte amb una norma similar. "No crec que duri molt aquest règim. És una barbaritat", ha dit un altre integrant de la Casa Militar.