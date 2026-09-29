Araqchi trasllada a Guterres que Teheran seguirà buscant que els EUA i Israel "rendeixin comptes" pels seus atacs

Lev Radin / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 29 set. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Exteriors de l'Iran, Abbas Araqchi, ha comunicat al secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, que Teheran seguirà perseguint que els Estats Units i Israel "rendeixin comptes" i siguin "castigats" pels "crims de guerra comesos" per les seves forces en la República Islàmica.
"La nació iraniana mai deixarà en la seva obstinació d'exigir justícia i d'aconseguir que es rendeixin comptes i es castigui als autors dels crims de guerra comesos pels Estats Units i el règim sionista", ha afirmat Araqchi davant de Guterres, segons la cartera d'Exteriors iranià, en una reunió mantinguda entre tots dos a Nova York.
En concret, el cap de la diplomàcia iraniana ha subratllat "la determinació de l'Iran de defensar la seva sobirania nacional i integritat territorial amb totes les seves forces", denunciant particularment "els dos atacs il·legals perpetrats pels Estats Units i Israel contra Iran en plenes negociacions i en menys d'un any" --en al·lusió als bombardejos de juny de 2025 i als quals el 28 de febrer de 2026 van reprendre una guerra que encara continua--.