Araqchi assegura que l'Iran manté oberta la via diplomàtica però està preparat per a una nova guerra amb els EUA

Gavriil Grigorov/Kremlin Pool / Zuma Press / Europ
MADRID, 28 set. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araqchi, ha assegurat aquest diumenge per la nit que Teheran continua disposat a negociar amb els Estats Units, malgrat el rebuig del president nord-americà, Donald Trump, a la seva proposta d'alto el foc de set dies, encara que ha advertit que el seu país també està preparat per afrontar una eventual represa de les operacions militars.
En una entrevista concedida a la cadena nord-americana NBC, Araqchi ha defensat que la iniciativa iraniana permetria recuperar progressivament la normalitat a l'estret d'Ormuz i reprendre les converses sobre el programa nuclear iranià i, segons ha explicat, Teheran planteja que Washington adopti prèviament una sèrie de mesures que considera necessàries per avançar cap a un acord.
"Estem llestos per obrir l'estret si certes coses són fetes pels Estats Units", ha declarat el cap de la diplomàcia iraniana, qui ha insistit que les condicions plantejades no constitueixen noves exigències, sinó que --segons la seva versió-- deriven de compromisos ja abordats anteriorment entre tots dos països.