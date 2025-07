Araqchi alerta després de l'atac d'Israel a Damasc: "Quin serà la propera capital?"

MADRID, 17 jul. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Exteriors de l'Iran, Abbas Araqchi, ha advertit aquest dimecres que les autoritats d'Israel "no coneixen límits" després del seu atac a la capital siriana, Damasc, un extrem que ha considerat "massa previsible", per la qual cosa ha fet una crida a la unió de la comunitat internacional per parar els peus al que ha qualificat de "règim rabiós".

"Per desgràcia, tot això era massa previsible. Quin serà la propera capital?", ha alertat en el seu compte de la xarxa social X, en una publicació acompanyada d'un vídeo on s'aprecia l'explosió generada pel bombardeig d'Israel contra la seu de l'Exèrcit de Síria i la zona del Palau Presidencial que ha deixat almenys tres morts i una vintena de ferits.

El cap de la diplomàcia iraniana ha titllat de "rabiós" a l'Executiu liderat pel primer ministre Benjamin Netanyahu, advertint que "no coneix límits i només entén un idioma" , instant al "món, inclosa la regió", al fet que cooperi per acabar amb "la seva agressió desballestada".