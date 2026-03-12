Araqchi alerta d'atacs contra una sucursal bancària iraniana i avança represàlies pel "crim" perpetrat

Europa Press/Contacto/Yousef Masoud - Arxiu
MADRID, 12 març (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Exteriors de l'Iran, Abbas Araqchi, ha alertat aquest dimecres per la nit que una de les sucursals del banc "més antic" del país centreasiàtic ha estat bombardejada amb "tots els treballadors" en el seu interior, en el marc de l'ofensiva llançada a finals del passat mes de febrer per part dels Estats Units i Israel contra Teheran per acabar amb el règim dels aiatol·làs.
"Les nostres poderoses Forces Armades prendran represàlies per aquest crim", ha advertit Araqchi en un missatge publicat a les seves xarxes socials, on ha precisat que els empleats es trobaven en el moment de l'atac treballant per "assegurar que els iranians tinguessin menjar sobre la taula abans de l'Any Nou".
La sucursal atacada pertany a l'històric Banc Sepah de l'Iran, segons ha precisat l'agència semioficial iraniana Fars, que ha atribuït l'atac a "míssils del règim sionista nord-americà".