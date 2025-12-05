Aranzels, acords comercials i desplegament militar, les línies mestres de la nova doctrina exterior dels EUA

Europa Press/Contacto/Yuri Gripas - Pool via CNP
MADRID 5 des. (EUROPA PRESS) -
La nova Estratègia de Seguretat Nacional dels Estats Units (EUA) marca com a objectiu prioritari la "restauració de la predominança" del país a Occident i una defensa sense pal·liatius de la doctrina Monroe que Donald Trump ha proclamat aquesta setmana: "El poble nord-americà, i no pas els països estrangers, ni les institucions globalistes, serà qui controli el seu propi destí al nostre hemisferi".
Els EUA, a grans trets, parlen d'una restitució de totes les seves eines de 'poder dur', econòmic i militar, per assolir aquest objectiu. El document deixa clar que el país ha de "reconsiderar" la seva presència militar a l'hemisferi mentre "prioritzarà la diplomàcia comercial" a través d'"eines poderoses com els aranzels i els acords comercials recíprocs".
Washington resumeix la seva estratègia en dos termes: "Expandir i reclutar". "Reclutarem els nostres aliats a l'hemisferi per controlar la immigració, aturar el tràfic de drogues i enfortir l'estabilitat i la seguretat terrestre i marítima. Ens expandirem sumant i enfortint nous socis mentre reforcem l'atractiu de la nostra nació com a soci econòmic i de seguretat predilecte de l'hemisferi", assenyala el document.
Tot i que el document atorga un pes primordial a l'hemisferi occidental, també aborda la nova estratègia dels EUA a l'Indus-Pacífic, el Pròxim Orient i Àfrica, a través d'una iniciativa per "reequilibrar la relació econòmica amb la Xina", restablir la seguretat en el segon escenari i la transició, en el cas africà, d'una relació centrada en l'enviament d'ajuda cap a una enfocada en el comerç i l'economia.