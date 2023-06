Aragonès crida l'independentisme a posar junts el "preu" per investir Sánchez

Aposta per abordar futurs "escenaris pressupostaris" amb el PSC, els comuns, Junts i la CUP

BARCELONA, 20 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha cridat els partits independentistes a posar junts el "preu" d'una possible investidura de l'actual president del Govern central, Pedro Sánchez, després de les eleccions generals del 23 de juliol.

"Catalunya ha de posar un preu, el que acordem conjuntament", ha dit aquest dimarts en una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, després que el 2020 ERC va facilitar la investidura de Sánchez amb una abstenció i la CUP i Junts hi van votar en contra.

Preguntat per si ERC hauria d'investir Sánchez per evitar un govern del PP i Vox, Aragonès ha advertit que no només es tracta d'impedir aquesta aliança, sinó de negociar "un mínim compartit".

Entre les carpetes a negociar, ha situat qüestions sobre drets i llibertats a Catalunya però també sobre el "dia a dia", en matèria de competències, recursos i llengua.

SUMAR I APARCAR LA "COMPETÈNCIA"

Aragonès ha cridat a passar d'una dinàmica de "competència" entre independentistes a un dinàmica de cooperació, per sumar per un projecte compartit des de la diversitat de posicions ideològiques dins l'independentisme, ha dit.

En aquest sentit, ha convingut que, després de les eleccions catalanes en què l'independentisme va revalidar la seva majoria al Parlament, "altres agendes" s'han creuat en la independentista, per la qual cosa ha sostingut que els partits han de tornar a posar-se d'acord.

En aquest sentit, ha posat com un exemple de cooperació que ERC facilités la investidura de la nova presidenta del Parlament, Anna Erra, o el pacte tancat entre Junts i ERC per a l'Ajuntament de Barcelona --que es va frustrar amb la investidura del socialista Jaume Collboni--.

"Són passos en la bona direcció i hem de seguir aquest camí", ha dit Aragonès.

ESCENARIS PRESSUPOSTARIS

Sobre si buscarà els comuns i el PSC per als pròxims pressupostos de la Generalitat, ha afirmat que primer caldrà analitzar l'escenari després del 23J, també des d'un punt de vista tècnic per saber si hi haurà o no pressupostos generals de l'Estat (PGE) per al 2024.

"La meva voluntat és que els escenaris pressupostaris de futur, bé siguin pressupostos o bé sigui una pròrroga, els puguem acordar amb les diferents forces amb les que hem anat acordant aquests últims anys. I això també inclou Junts i la CUP", ha destacat.

ACORD DE CLAREDAT

El president ha reiterat la seva aposta per un acord de claredat amb el Govern central per celebrar un referèndum d'independència pactat, després de crear un grup d'experts que hauran de concretar, en un informe, fórmules per resoldre el conflicte polític a Catalunya.

"Que aquest país ha de tornar a votar i tenir un referèndum amb un resultat reconegut per a mi és un objectiu absolutament irrenunciable. És la manera d'aconseguir que aquest país sigui un Estat independent", ha afegit.

Aragonès ha acusat el govern del PSOE i Unides Podem d'haver "arrossegat els peus" en els acords sobre el conflicte català, com els indults o la reforma del Codi Penal.

No obstant això, ha advertit que si amb aquest executiu espanyol ja era "altament complicat", un govern del PP i Vox seria obertament hostil a la Generalitat, en les seves paraules.