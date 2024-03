Aragonès afirma que si aturen el Hard Rock, el PSC "retirarà" el seu suport i no hi haurà pressupostos

BARCELONA, 6 març (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que si el Govern decideix aturar el Hard Rock com demanen els Comuns, el PSC "retirarà" el seu suport als pressupostos de la Generalitat 2024 i no es podran aprovar.

"M'estan demanant una cosa que si l'accepto hi haurà un grup que es retirarà i per tant perdrem els pressupostos", ha assegurat aquest dimecres en la sessió de control al Govern en resposta a una pregunta de la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach.

Aragonès ha demanat als Comuns que se centrin en el contingut dels comptes, els quals assegura que no inclouen diners per al projecte del Hard Rock, i ha sostingut que la cambra catalana no compta amb "les majories" per tombar aquest projecte.