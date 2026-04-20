Araghchi intensifica les gestions diplomàtiques amb el Pakistan i Rússia

MADRID 20 abr. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers Exteriors de l'Iran, Abbas Araghchi, ha mantingut aquest dilluns nous contactes diplomàtics, concretament en forma de converses telefòniques amb els seus homòlegs del Pakistan, Ishaq Dar, i rus, Serguei Lavrov.
"Araghchi i el vice-primer ministre i ministre d'Exteriors del Pakistan, Ishaq Dar, han tractat i mantingut consultes sobre els esdeveniments regionals i qüestions relacionades amb l'alto el foc", ha informat el mateix Araghchi per les xarxes socials.
A més a més, el cap de la diplomàcia iraniana ha "tractat i intercanviat punts de vista" amb el rus Lavrov "sobre els darrers esdeveniments regionals i internacionals".
El Govern rus n'ha donat més detalls, com l'esment d'Araghchi sobre les "violacions de l'alto el foc comeses pels Estats Units (EUA), inclòs el bloqueig naval il·legal de l'estret d'Ormuz o la captura d'un vaixell mercant iranià".
Lavrov, per la seva banda, ha assenyalat la necessitat que es mantingui l'alto el foc "dins els paràmetres pactats inicialment" amb mediació del Pakistan i d'impulsar la diplomàcia per "evitar una escalada descontrolada".
Aquests contactes diplomàtics estan relacionats amb la iniciativa nord-americana de mantenir noves negociacions directes aquest dimarts a Islamabad. El vicepresident nord-americà, J.D. Vance, es desplaçarà al Pakistan per mirar de reprendre les negociacions.