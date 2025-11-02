Un apunyalament múltiple en un tren en Huntingdon (Regne Unit) deixa dos ferits en estat crític

MADRID, 2 nov. (EUROPA PRESS) -
La Policia britànica ha informat que deu persones han resultat ferides, dues d'elles en estat crític, després d'un apunyalament múltiple ocorregut a l'interior d'un tren --que ha estat detingut després de l'incident-- en l'estació d'Huntingdon (Regne Unit), a uns 120 quilòmetres al nord de Londres, descartat ara com ara com a atac terrorista.
Encara que al principi es va informar que la vida de nou dels ferits corria perill, el portaveu policial, John Loveless, ha confirmat aquest matí que quatre dels ferits han rebut ja l'alta però dues persones segueixen en estat crític.
La Policia del comtat de Cambridgeshire ha especificat que els fets han tingut lloc al voltant de les 19.30 hores (hora local) i que dos individus han estat arrestats. El trajecte cobria la ruta amb origen a la ciutat de Doncaster i amb destinació a la capital, Londres.
Els dos detinguts han estat identificats com dos homes nacionalitat britànica, "un ciutadà negre de 32 anys i un altre d'ascendència del Carib de 35 anys", ha indicat Loveless, que ha descartat qualsevol tipus de naturalesa terrorista sobre l'atac.
"En aquest moment no hi ha res que deixi entreveure que estem davant d'un incident terrorista i ara mateix no volem especular sobre les causes", ha afegit en roda de premsa.
Els cossos policials ja van avançar poc després que "diverses persones" van haver de ser traslladades a centres hospitalaris. Així mateix, les autoritats han tancat al tràfic la carretera A-1307, que condueix a Huntingdon.
El Servei d'Ambulàncies de l'Est d'Anglaterra ha confirmat el desplegament d'un "operatiu a gran escala" per al transport dels ferits que va incloure "nombroses ambulàncies, comandants tàctics, el nostre Equip de Resposta en Àrees Perilloses i equips de vigilància intensiva".
"El terrible incident ocorregut en un tren prop de Huntingdon és profundament preocupant. Els meus pensaments estan amb tots els afectats, i agraeixo la resposta dels serveis d'emergència. Qualsevol persona que es trobi a la zona ha de seguir les indicacions de la Policia", ha sostingut el primer ministre de Regne Unit, Keir Starmer, en un missatge des del seu compte de X.
De la mateixa forma, l'alcalde de Cambridgeshire i Peterborough, Paul Bristow, ha mostrat les seves condolences als ferits en l'incident. "Els meus pensaments i oracions estan amb tots els afectats", ha asseverat.