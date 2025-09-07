Anutin Charnvirakul jura el càrrec com a nou primer ministre de Tailàndia

Promet dissoldre el Parlament i convocar eleccions en un termini de quatre mesos
El magnat i polític opositor Anutin Charnvirakul ha jurat aquest diumenge el càrrec com a nou primer ministre de Tailàndia després d'obtenir el vistiplau del rei Vajiralongkorn i després que el Parlament l'elegís com a successor de Paetongtarn Shinawatra, destituïda de manera definitiva pel Tribunal Constitucional.
El seu nomenament suposa un canvi significatiu en la política tailandesa, després que el governamental partit Pheu Thai --històricament pròxim a la monarquia i a la cúpula militar-- hagi monopolitzat la política de Tailàndia des de les eleccions del 2023.
Charnvirakul ha ocupat en el passat càrrecs de gran importància, com el de vice-primer ministre, i ha estat al capdavant de les carteres d'Interior i Sanitat. A més, és àmpliament conegut entre la societat tailandesa per ser l'arquitecte de la llei que va despenalitzar el consum de cànnabis l'any 2022.
Ara, aquest magnat de la construcció s'ha convertit en el tercer primer ministre tailandès en només dos anys, si bé ha aconseguit unir suports per aconseguir el nomenament i evitar de moment la dissolució del Parlament, tal com demanava el Pheu Thai.
No obstant això, per aconseguir el suport d'altres partits de l'oposició, Charnvirakul ha promès celebrar eleccions anticipades en un termini de quatre mesos. "Treballaré amb totes les meves capacitats, amb honestedat i de manera ètica, en benefici del meu poble i el meu país", ha apuntat durant la cerimònia en la qual ha jurat el càrrec.
"Dissoldré la cambra en un termini de quatre mesos, tal com s'ha acordat. El meu gabinet i jo treballarem sense descans. No hi haurà temps per relaxar-se amb les nostres famílies", ha recalcat, segons informacions recollides pel diari 'The Bangkok Post'.
Tailàndia busca posar fi a la crisi política desencadenada arran de la suspensió de Shinawatra el passat mes de juliol per una "negligència ètica greu" en criticar la tasca de l'exèrcit durant una conversa amb l'ex-primer ministre de Cambodja Hun Sen, una trucada telefònica que va tenir lloc enmig del conflicte que va començar al juliol entre els dos països que es va saldar amb desenes de morts.