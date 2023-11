António Costa presenta la dimissió com a primer ministre de Portugal

MADRID, 7 nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre portuguès, António Costa, ha presentat aquest dimarts la dimissió, després que la Fiscalia l'ha inclòs en una investigació per presumptes delictes de prevaricació i corrupció vinculats al sector del liti i l'hidrogen verd.

"He estat sorprès avui que ja s'ha instaurat contra mi una causa criminal, òbviament estic totalment disponible per col·laborar amb la justícia en tot el que entengui necessari per escatir tota la veritat sigui de la matèria que sigui", ha dit Costa abans d'anunciar que havia presentat la dimissió al president, Marcelo Rebelo de Sousa.