Anne Carson, Premi Nobel de Literatura 2026

MADRID 8 oct. (EUROPA PRESS) -
La Reial Acadèmia Sueca d'Estocolm (Suècia) ha atorgat el Premi Nobel de Literatura 2026 a la canadenca Anne Carson, segons ha anunciat aquest dijous la nova secretària permanent de la institució, Ingrid Carlberg.
El Premi Nobel de Literatura ha estat atorgat en 119 ocasions a un total de 123 persones del 1901 al 2026 i l'últim va ser l'autor hongarès László Krasznahorkai per "la seva obra convincent i visionària que, enmig del terror apocalíptic, reafirma el poder de l'art".
Amb Carson, fins avui, 19 dones han guanyat el Nobel de Literatura respecte a 104 homes. La primera va ser l'autora sueca Selma Lagerlöf, el 1909. Entre aquestes autores, l'única hispanoamericana a alçar-se amb el Nobel va ser la poeta xilena Gabriela Mistral el 1945.
En els últims anys l'han rebut Han Kang "per la seva intensa prosa poètica que afronta traumes històrics i exposa la fragilitat de la vida humana" el 2024; Jon Fosse el 2023, per "la seva innovadora prosa que ha donat veu a allò que no es pot dir", i Annie Ernaux el 2022 "pel coratge i la precisió clínica amb la qual descobreix les arrels, distanciaments i restriccions col·lectives de la memòria personal".
La persona més gran a rebre aquest guardó va ser Doris Lessing, que va ser premiada amb 87 anys. D'altra banda, el Nobel ha estat compartit entre dues persones fins a quatre ocasions en tota la història.
L'escriptor i poeta britànic Rudyard Kipling va ser el més jove a rebre'l, ja que el va aconseguir als 41 anys el 1907. El segon més jove va ser Albert Camus, qui el va rebre el 1957 amb 44 anys.
El premi ha distingit cinc autors nascuts a Espanya --José Echegaray (1904), Jacinto Benavente (1922), Juan Ramón Jiménez (1956), Vicente Aleixandre (1977) i Camilo José Cela (1989)--, als quals s'afegeix l'hispanoperuà Mario Vargas Llosa, guardonat el 2010, que va obtenir la nacionalitat espanyola el 1993.
El país més llorejat amb el Premi Nobel de Literatura és França, amb un total de 16 guardonats --amb noms com Albert Camus, Annie Ernaux o Patrick Modiano, juntament amb Jean-Paul Sartre, que el va rebutjar--, seguit dels Estats Units, on 13 autors com Ernest Hemingway, Toni Morrison o Bob Dylan han estat premiats.