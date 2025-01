Almenys 10 morts i 30 ferits en un atropellament intencionat terrorista a Nova Orleans

El FBI investiga i confirma que l'atacant portava una bandera d'Estat Islàmic

MADRID, 1 gen. (EUROPA PRESS) -

Almenys 10 persones han mort i 30 han resultat ferides aquest dimecres de matinada en un atropellament intencionat investigat com a "acte terrorista" en un transitat carrer de la ciutat de Nova Orleans, a l'estat de Louisiana, segons han informat les autoritats nord-americanes. L'atacant portava una bandera d'Estat Islàmic.

El sospitós, mort després, va envestir amb una camioneta sobre les 3.15 la multitud congregada per celebrar l'Any Nou als carrers Bourbon i Canal, en una zona turística plena de bars i restaurants al Barri Francès. Després es va baixar del vehicle i va començar a disparar amb un arma de foc.

"Hi ha 30 pacients ferits que han estat transportats per NOEMS (Serveis Mèdics d'Emergència de Nova Orleans) i 10 víctimes mortals" traslladats a cinc hospitals de la ciutat, ha indicat en un breu comunicat l'administració responsable dels desastres a la ciutat. Entre els ferits hi ha dos agents de la Policia.

L'Oficina Federal d'Investigació d'Estats Units (FBI), responsable de la investigació, ha confirmat que ha obert una investigació per atac "terrorista" i que el responsable pot ser Shamsud Din Jabbar, originari de Texas, i que portava una bandera del grup jihadista Estat Islàmic en el moment de l'incident.

A més, l'FBI ha informat que s'han trobat diversos possibles artefactes explosius al mateix Barri Francès, encara que lluny del lloc de l'atropellament. Artificiers del FBI treballen per determinar si algun d'aquests artefactes és perillós.

Quant a Din Jabbar, estan investigant "per determinar les possibles relacions i afiliació del sospitós amb organitzacions terroristes", segons recull la cadena CNN.

La superintendent de Policia Anne Kirkpatrick ha explicat que l'home, que conduïa una camioneta a gran velocitat, tenia un "comportament intencional". "Mirava d'atropellar a tanta gent com fos possible", ha assenyalat, segons ha recollit la cadena CNN.

Així mateix, ha ressaltat que l'home va disparar contra dos agents de la Policia de Nova Orleans i que es troben estables. Kirkpatrick ha informat que l'Oficina Federal d'Investigació (FBI) investiga si hi ha algun artefacte explosiu dins del vehicle.

"El subjecte després es va comunicar amb les autoritats locals i ara ha mort. L'FBI és la principal agència d'investigació i estem treballant amb els nostres socis per investigar això com un acte de terrorisme", ha indicat el l'FBI en un comunicat.

VIOLÈNCIA "CONTRA UNA DE LES NOSTRES COMUNITATS"

La Casa Blanca ha traslladat que el president Joe Biden ha estat informat sobre el "terrible" atropellament i posterior tiroteig. "No cap cap justificació per a la violència de cap tipus i tolerarem cap atac contra cap de les comunitats de la nostra nació", ha advertit Biden en un comunicat presidencial.

Biden ha ordenat "dedicar tots els recursos disponibles de forces de seguretat a nivell federal, estatal i local per arribar fins al fons de l'ocorregut el més ràpidament possible i garantir que no hi ha cap amenaça de cap tipus vigent". A més ha agraït la resposta dels serveis d'emergència.

Funcionaris federals com el secretari de Seguretat Interior, Ali Mayorkas; la vicefiscal general, Lisa Monaco, i l'assessora de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, Liz Sherwood-Randall, estan en contacte amb l'alcaldessa de Nova Orleans, LaToya Cantrell, per oferir suport a les autoritats locals, segons Washington.

El governador de Louisiana, Jeff Landry, ha catalogat en xarxes socials l'atropellament d' "horrible acte de violència". "Insto totes les persones que es trobin prop del lloc dels fets a que evitin la zona", ha indicat, traslladant les seves oracions als familiars de les víctimes.

DONALD TRUMP

Mentre, el president electe, Donald Trump, ha aprofitat per destacar que "els criminals que venen (de l'estranger) són molt pitjors que els criminals que tenim al nostre país", i ha recordat a les "víctimes innocents" de l'atac, inclosos els "valents agents" de la Policia de Nova Orleans ferits.

Ha promès que "l'Administració Trump recolzarà totalment la ciutat de Nova Orleans en la investigació i la recuperació després d'aquest acte de pura maldat".