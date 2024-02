Ja són 99 els morts pels incendis a Xile

Hi ha més de 370 denúncies de desapareguts a Viña del Mar

Boric decreta dos dies de dol nacional per les víctimes



MADRID, 4 febr. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de Xile han elevat aquest diumenge a 99 la xifra de víctimes mortals dels incendis que afecten a la regió de Valparaíso, 32 dels quals han estat identificats, mentre que la xifra de desapareguts supera els 370.

El Servei Mèdic Legal xilè (SML) ha parlat de 99 morts fins a les 16.00 hores del diumenge, dels quals 32 han estat ja identificats i s'han realitzat 25 autòpsies, informa l'emissora Radio BioBio.

"Es troben tots els equips tècnics, metges i administratius, amb suport de professionals provinents de Santiago, disposats per enfrontar aquesta emergència", ha destacat el SML en un comunicat.

El president de Xile, Gabriel Boric, ha visitat la zona i ha decretat dos dies de dol nacional per les víctimes dels incendis. També ha dit que hi ha 1.300 habitatges afectats, per la qual cosa s'estan prenent mesures per acollir les famílies desplaçades.

A més ha anunciat que el palau presidencial de Cerro Castillo, a Viña del Mar, s'obrirà perquè s'hi facin activitats per a nens, nenes i adolescents víctimes d'aquesta tragèdia, amb professors i monitors.

El mandatari ha explicat durant la seva visita al Col·legi Fernando Durán Vila-real de Quilpué, a la regió de Valparaíso, que avaluarà els danys en les infraestructures i obres públiques acompanyat de la ministra. D'altra banda, també va dir que es farà una avaluació del dany de les obres públiques amb la ministra d'Obres Públiques, Jessica López.

Sobre l'origen dels focs, Boric ha destacat que s'investigarà, i ha catalogat de "miserables" els qui estiguin darrere d'aquests incendis i ha advertit que se'ls perseguirà.

Prèviament Boric ha explicat que les prioritats són en primer lloc salvar vides; en segon, apagar incendis actius; en tercer lloc, recuperar cossos de persones mortes; en quart, canalitzar suport urgent a víctimes en albergs; en cinquè, garantir l'ordre públic amb Carabiners i Forces Armades, i en sisè i últim, recopilar antecedents per investigar l'origen dels incendis. "Ens posarem dempeus", ha afegit Boric en un missatge publicat a la xarxa social X.

També el governador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, s'ha referit a l'origen de l'incendi i ha ressaltat que "evidentment aquí hi ha intencionalitat i, per tant, totes les autoritats anem a exercir el màxim rigor". Es recorrerà a "totes les prerrogatives possibles per donar amb els responsables, perquè els incendis s'han transformat en homicidis", ha advertit.

"Els perseguirem i els buscarem i els empresonarem perquè s'han perdut vides humanes i s'han perdut béns materials que són tremendament importants", ha dit.

372 DENÚNCIES DE DESAPAREGUTS

Macarena Ripamontil, alcaldessa de Viña del Mar, una de les comunes més afectades pels incendis, ha explicat que s'han rebut 372 denúncies de persones desaparegudes.

"Hi ha molta gent morta. Hi ha molta gent que ho ha perdut tot i és dramàtic. En aquest moment no hi ha colors polítics. No hi ha agendes personals. Simplement ha d'existir l'afecte genuí que això surti bé des de totes bandes i posar-nos a disposició de treballar per aquesta emergència. Els hi demano per favor. Hi ha molt dolor a Viña del Mar en aquest moment", ha declarat.

Per la seva banda, la ministra de l'Interior de Xile, Carolina Tohá, ha apuntat que és ja "l'incendi que ha generat més pèrdues humanes, i probablement serà la situació d'emergència, després del terratrèmol del 2010, que més víctimes ha generat a Xile en l'últim temps".

Tohá ha destacat que "les capacitats del Servei Mèdic Legal han estat reforçades en aquestes hores, però això haurà de ser incrementat demà, perquè probablement es veurà més demandat de treball". "La PDI recolzarà en això amb la instal·lació d'11 equips investigadors, que són els que s'encarreguen de l'aixecament dels cossos i de les primeres diligències investigatives que es fan en aquests llocs", ha avançat.