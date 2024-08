AMP2.- Brasil.- Un avió amb 62 persones a bord s'estavella prop de Sao Paulo

Les autoritats locals confirmen que no hi ha supervivents del sinistre, les causes del qual es desconeixen



MADRID, 9 ago. (EUROPA PRESS) -

Un avió amb 62 persones a bord s'ha estavellat aquest divendres en l'estat brasiler de Sao Paulo, en un sinistre que, segons les autoritats locals, no ha deixat supervivents i del que ja s'investiguen les causes, sense que s'hagi plantejat encara cap hipòtesi.

L'aeronau de la companyia VOEPASS Linhas Aèries volava de l'aeroport de Cascavel, situat en l'estat de Paraná, al de Guarulhos, en Sao Paulo, quan es va desplomar entorn de les 13.25 (hora local) en la localitat de Vinhedo, prop d'una zona d'habitatges.

L'aerolínia ha explicat en un escarit comunicat que a bord de l'aparell, una aeronau d'hèlixs modelo ATR-72, viatjaven 58 passatgers i quatre tripulants --les autoritats preveuen divulgar en les properes hores les seves identitats--.

"Sembla que han mort tots", ha dit el president de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, a qui ha sorprès el sinistre poc abans de pronunciar un discurs. El mandatari ha lamentat la "trista" notícia i ha demanat un minut de silenci en homenatge a les víctimes durant aquest acte, difós a les seves xarxes socials.

També l'Ajuntament de Vinhedos ha assegurat que no hi ha supervivents, mentre que sobre el terreny s'ha activat un ampli dispositiu per refredar la zona, recaptar possibles proves i identificar els morts. Un portaveu de la Policia Militar ha indicat després d'un primer examen visual de la zona que es es han vist més d'una desena de cossos i ha admès que la identificació de totes les víctimes "no serà tasca fàcil".

L'empresa, que "no té confirmació de com va ocórrer l'accident", ha activat un telèfon per atendre a familiars. Sí ha volgut aclarir que l'aeronau sinistrada, fabricada l'any 2010, tenia tots els permisos per operar, segons el portal G1.

El secretari de Seguretat Pública de Sao Paulo, Guilherme Fon, ha confirmat la troballa de la caixa negra, "aparentment preservada", per la qual cosa la seva anàlisi serà clau per conèixer els motius de l'accident.