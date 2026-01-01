Al voltant de 40 morts i 115 ferits en un incendi durant una festa de cap d'any a Suïssa

MADRID 1 gen. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats suïsses han confirmat en la tarda d'Any Nou que hi ha al voltant de 40 persones mortes i més d'un centenar de ferits, la majoria en estat greu, com a conseqüència d'un incendi declarat en el bar Le Constellation de l'estació d'esquí de Crans-Montana, en Valais, Suïssa.
El comandant de la Policia del cantó de Valais, Frédéric Gisler, ha fet públic aquest balanç de víctimes en una roda de premsa en la qual ha explicat "es donarà prioritat a la identificació de lloa morts perquè els seus cossos puguin ser retornats ràpidament a les seves famílies".
Així mateix, el president del cantó, Matthias Reynard, ha avançat que la identificació de les víctimes "pot portar temps" davant de "una situació crítica" provocada per "ferides greus i cremades importants".
De moment no hi ha dades oficials sobre la identitat dels morts, però sí han confirmat que hi ha ciutadans estrangers entre els morts. Els hospitals de la part francòfona de Suïssa estan desbordats per l'afluència de víctimes amb cremades traslladades des de Crans-Montana.
Alguns dels ferits han estat portats a Zuric, Berna, Lausana i Rennaz i l'Hospital de Valais té ja copades tots els llits de vigilància intensiva, ha explicat Reynard. També ha informat del desplegament de deu helicòpters, 40 ambulàncies i 150 paramédicos.
Fuentes del Ministeri d'Afers exteriors francès han informat a BFMTV que entre els ferits hi ha dos ciutadans francesos. "Han estat atesos immediatament pels serveis d'emergència (...) i els equips consulars estan en contacte permanent amb les autoritats suïsses", han explicat.
També ha participat en la roda de premsa de Valais la fiscal general del cantó, Béatrice Pilloud, qui ha descartat que l'incident es degui a un atemptat. "No es tracta en absolut de cap tipus d'atemptat", ha apuntat Pilloud, qui ha assenyalat a més que s'ha obert una investigació.
"Farem tot el que estigui al nostre abast per esclarir les circumstàncies d'aquesta tragèdia", ha subratllat Pilloud, que ha avançat que el cantó de Valais ha sol·licitat ja ajuda als cantons veïns per identificar als morts.
A més, el govern cantonal de Valais ha declarat l'estat d'emergència a partir de les 9.00 hores de l'1 de gener per facilitar la mobilització dels recursos necessaris per respondre a aquest incendi amb la major celeritat, explica en un comunicat.
Pilloud ha assenyalat que l'incident es deu a una explosió seguida d'un "violent incendi" que va devastar el bar sobre les 1.30 hores de la matinada. Nombrosos efectius de Policia, Bombers i serveis de rescat van acudir immediatament al lloc.
El president de la Confederació Suïssa, Guy Parmelin, s'ha referit ja a la "tragèdia" de Crans-Montana i ha anunciat l'ajornament del seu tradicional discurs d'Any Nou. "El que hauria d'haver estat un moment d'alegria es va convertir en un dia de dol en Crans-Montana, una tragèdia que ha afectat a tot el país i molt més allà. El Consell Federal ha rebut amb consternació aquest terrible succés", ha publicat a través del seu perfil en X.
Parmelin ha assumit la Presidència de torn del Consell Federal i per tant la prefectura de l'Estat suís aquest mateix 1 de gener després de rellevar a la també consellera Karin Keller-Sutter.