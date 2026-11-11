Ucraïna i Rússia acaben la trilateral amb un acord per canviar presoners

Сысоев Григорий / Zuma Press / Europa Press
MADRID 11 nov. (EUROPA PRESS) -
Les delegacions d'Ucraïna i Rússia reunides a la Unió dels Emirats Àrabs amb la mediació dels Estats Units han acordat aquest dimecres intercanviar presoners a gran escala: és el principal resultat de la nova ronda de contactes després de 9 mesos d'estancament en les negociacions.
El cap de la delegació russa a Abu Dabi, Vladimir Medinski, ha informat que la segona jornada de contactes, que s'han perllongat dues hores, es van centrar en qüestions humanitàries, context en què les parts han arribat a aquest acord, que se suma a altres de similars assolits els últims mesos.
"Hem arribat a un acord fonamental sobre un altre intercanvi de presoners a gran escala. Els detalls es donaran a conèixer en breu", ha afirmat al final de les converses, en declaracions a l'agència russa TASS.
El cap dels serveis d'Intel·ligència Exterior d'Ucraïna, Rustem Umerov, també ha informat de l'acord per a un intercanvi de presoners de guerra "a gran escala".
"Ara estem treballant per ultimar-ne els detalls i avançar en la seva aplicació pràctica. Portar als nostres compatriotes de tornada a casa segueix sent una de les nostres màximes prioritats. Estem fent tot el possible per garantir que cada ucraïnès torni de la captivitat el més aviat possible", ha explicat.
Umerov ha dit que la trilateral ha tractat com aconseguir la pau i la reconstrucció d'Ucraïna en la postguerra, i després ha recalcat que el primer pas ha de ser "posar fi a la guerra i garantir les garanties de seguretat per a Ucraïna".
Ha avisat que segueix havent "diferències significatives" entre les parts i que "encara queda molta feina difícil per davant", tot i que ha apuntat a "oportunitats per continuar el procés de negociació".
En les negociacions han participat l'enviat especial dels Estats Units, Steve Witkoff, i Jared Kushner, el gendre del president Donald Trump, en el marc de les primeres converses en 9 mesos per tractar "paràmetres per a mesures humanitàries" de cara a una eventual treva i posterior acord de pau entre Kíev i Moscou.
Fins als Emirats s'han desplaçat també delegacions de la Unió Europea i de l'OTAN, que mantenen converses paral·leles amb la part ucraïnesa per coordinar posicions i treballar en qüestions de seguretat del continent europeu.
Després de la primera jornada de contactes, el president ucraïnès, Volodimir Zelenski, va valorar que la cita va tractar "detalladament" el contingut de "les garanties de seguretat per a Ucraïna i les bases per al seu funcionament a llarg termini", això és, el mecanisme de seguretat per evitar la repetició del conflicte en un futur, un pla que podria incloure el desplegament de tropes estrangeres a Ucraïna.