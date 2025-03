Ucraïna accepta la proposta dels Estats Units per a un alto el foc provisional de 30 dies

Washington es compromet a reprendre l'intercanvi d'Intel·ligència i assistència de seguretat a Ucraïna

Els EUA traslladaran ara la proposta a Rússia: "Esperem que diguin que sí"

MADRID, 11 març (EUROPA PRESS) -

Les autoritats d'Ucraïna han anunciat el seu vistiplau a la proposta dels Estats Units per a un alto el foc provisional de 30 dies, prorrogable amb el vistiplau de les parts i subjecte a "l'acceptació i aplicació simultània" per part de Rússia.

Delegacions de tots dos països han mantingut aquest dimarts una trobada a Jidda (Aràbia Saudita) després de la qual han coincidit en la importància de "iniciar un procés cap a una pau duradora", i per a això Kíiv s'ha obert a acceptar una proposta dels Estats Units, si bé Washington haurà de traslladar a Moscou que "la reciprocitat és la clau per aconseguir la pau".

D'altra banda, les autoritats dels Estats Units s'han compromès a reprendre "immediatament" l'intercanvi de dades d'Intel·ligència i assistència de seguretat amb Ucraïna sobre la situació bèl·lica en el marc de la invasió russa, segons una declaració conjunta publicada per la Presidència ucraïnesa.

Les delegacions d'Ucraïna i els Estats Units han abordat també la importància de les labors de socors i assistència humanitària durant el període d'alto el foc, inclòs l'intercanvi de presoners de guerra, l'alliberament dels civils detinguts i el retorn dels menors ucraïnesos desplaçats per la força a Rússia.

Tot i així, els representants d'Ucraïna i els Estats Units han acordat nomenar equips negociadors per "iniciar immediatament les negociacions per aconseguir una pau duradora que garanteixi la seguretat d'Ucraïna a llarg termini", un procés en el qual Kíiv insisteix que "els socis europeus han de participar".

Durant la trobada, la delegació ucraïnesa ha reiterat el seu "fort agraïment" al president dels Estats Units, Donald Trump, i les autoritats del país per "fer possible un progrés significatiu cap a la pau", tractant de calmar així les aigües després de l'airejada discussió a la Casa Blanca amb el seu parell ucraïnès, Volodímir Zelenski, fa unes setmanes.

La visita de Zelenski a Washington tenia aparentment el propòsit de culminar amb un acord amb els Estats Units per a l'explotació de terres rares ucraïneses, si bé la discussió entre tots dos líders va dinamitar un pacte que ara sembla que finalment sí podria signar-se "al més aviat possible", segons destaca la declaració conjunta.

ELS EUA PORTARAN LA PROPOSTA A RÚSSIA

El secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, qui ha participat a la cita, ha declarat davant de la premsa a Jidda que ara l'Administració Trump es compromet a presentar la iniciativa d'alto el foc davant les autoritats russes. "Esperem que diguin que sí", ha manifestat.

"Ucraïna vol deixar de disparar", ha afegit el representant de la diplomàcia nord-americana, qui ha incidit en que "el millor gest de bona voluntat que poden oferir els russos és dir que sí" a aquesta proposta, segons unes declaracions recollides per la cadena de notícies Fox News.

Per la seva banda, l'assessor de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, Tim Waltz, també present en la cita, ha celebrat que la qüestió sobre la guerra a Ucraïna ha passat de ser si és possible posar-li fi a "com acabarà".

En qualsevol cas, Waltz ha precisat que les qüestions relacionades sobre el retorn dels menors deportats per la força a Rússia, així com el retorn de presoners de guerra, són temes que s'abordaran en una "segona fase" de l'acord.

"UCRAÏNA BUSCA LA PAU DES DEL PRIMER SEGON"

Poc després, el president Zelenski ha pronunciat un discurs en el qual ha explicat que les converses amb els Estats Units han estat llargues però fructíferes, i que han servit perquè els representants ucraïnesos deixessin palès que "Ucraïna busca la pau des del primer segon de la guerra".

A més, Zelenski ha precisat que els representants ucraïnesos acudien a la reunió amb l'objectiu de defensar aspectes bàsics com són la fi dels atacs i "mesures reals per generar confiança" a nivell diplomàtic, com la lliberació de presoners de guerra i el retorn dels menors deportats.

"M'agradaria agrair al president Trump el caràcter constructiu del diàleg entre els nostres equips", ha destacat el mandatari ucraïnès, que ha incidit en que la proposta d'alto el foc és "positiva" i confia que Washington sigui capaç de convèncer a Moscou perquè compleixi amb el cessament d'hostilitats.

"Ucraïna està disposada a la pau. Rússia també ha de demostrar si està disposada a posar fi a la guerra o a continuar-la. Ha arribat el moment de dir tota la veritat", ha reblat Zelenski, qui ha traslladat el seu agraïment a totes les parts involucrades en la trobada d'aquest dimarts en Jidda.