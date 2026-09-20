Rússia intercepta el "major atac amb drons" ucraïnesos a Moscou i en dia electoral

Dmytro Smolienko / Zuma Press / Europa Press
Zelenski celebra l'abast dels atacs ucraïnesos sobre la capital russa
MADRID, 20 set. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Moscou, Serguéi Sobianin, ha denunciat que les forces ucraïneses han llançat el "major atac amb drons" sobre la capital russa, amb el clar propòsit de "pertorbar" la jornada electoral d'aquest diumenge en què els electors estan cridats a renovar la Duma Estatal, la Cambra baixa del Parlament.
"Aquest atac sense precedents va ser clarament planejat per pertorbar les eleccions. L'enemic va fracassar", ha dit Sobianin, que ha informat que "més de 1.600 drons han estat interceptats a tots els fronts".
Sobianin ha xifrat en 450 els vehicles aeris no tripulats que tenien com a objectiu la capital russa, alguns dels quals sí han aconseguit arribar a una refineria de petroli, encara que no s'han hagut de lamentar víctimes, ha explicat.
Segons l'alcalde, les defenses antiaèries han neutralitzat almenys 186 drons des de les primeres hores de la mitjanit de diumenge. Així mateix, ha comunicat que els serveis de rescat i els bombers continuen desplegats en els diferents punts de la ciutat afectats per la caiguda de les restes de drons interceptats.
Al voltant de 1.100 drons han estat interceptats, segons el Ministeri de Defensa, que ha destacat que es tracta del major atac de l'Exèrcit ucraïnès enguany, després d'un de mitjan agost en què les defenses russes van derrocar més de 790 d'aquests vehicles aeris no tripulats.
Tot això ha passat enmig de les eleccions parlamentàries que se celebren des de divendres, les primeres des de l'inici de la invasió d'Ucraïna al febrer de 2022, amb la novetat que s'han habilitat centres de votació als territoris ucraïnesos sota control militar rus.
La Comissió Electoral Central de Rússia ha informat que fins al matí d'aquest diumenge, més del 45% dels electors havien exercit ja el seu dret al vot. Es dona per feta una nova victòria del partit oficialista Rússia Unida, que té 315 dels 450 escons.
ZELENSKI CELEBRA L'ABAST DELS ÚLTIMS ATACS
El president ucraïnès, Volodimir Zelenski, ha destacat l'abast d'aquests últims atacs sobre "una de les instal·lacions clau de la indústria petroliera" russa. "Es tracta de milers de milions de dòlars que sostenen la maquinària de guerra", ha dit el mandatari en xarxes socials.
"Moscou ha de posar fi a la seva guerra brutal i triar la pau (...) Els passos cap a la desescalada estan sobre la taula (...) El que cal és voluntat política", i ha afegit que aquests atacs són una resposta als bombardejos russos de les últimes hores.
"Tots els dies i totes les nits, ens defensem dels atacs russos (...) Només aquesta setmana, Rússia ha llançat més de 2.000 drons contra nosaltres, així com 1.700 bombes aèries i 19 míssils de diversos tipus", ha denunciat.
El president ha tornat a insistir als seus socis que intensifiquin les represàlies contra Rússia, especialment Estats Units i Europa, que disposen dels mitjans necessaris per forçar la pau.