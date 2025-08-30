Assassinat a trets a Leòpolis (Ucraïna) l'expresident del Parlament Andri Parubi

MADRID 30 ago. (EUROPA PRESS) -
L'ex-president del Parlament d'Ucraïna i antic secretari del Consell de Seguretat Nacional i Defensa, Andri Parubi, ha estat assassinat a Leòpolis, a l'oest del país, segons ha informat el president Volodimir Zelenski.
De moment, el Ministeri de l'Interior i la Fiscalia d'Ucraïna han confirmat que Parubi ha mort en rebre diversos trets a migdia. L'ex-president del Parlament va morir a l'acte.
Zelenski ha condemnat un "espantós assassinat" i ha anunciat el començament immediat d'una investigació i d'una operació per trobar els responsables.
El seu partit, el proeuropeu Solidaritat Europea, ha vinculat els fets amb el seu passat com un dels líders de les protestes de l'Euromaidan que van començar el 2013, en contra de la decisió de l'aleshores president Viktor Yanukóvich de suspendre la signatura d'un Acord d'Associació amb la Unió Europea.
Les protestes, i la consegüent polarització definitiva del país en dos blocs, van representar el germen del conflicte entre Rússia i Ucraïna.
La copresidenta de la bancada parlamentària del partit, Irina Gerashchenko, s'ha declarat convençuda que darrere de l'assassinat de Parubi hi ha "l'etern enemic terrorista: la Federació Russa i la seva cinquena columna".
"Moscou odiava amb totes les seves forces Parubi, com un dels constructors de l'Estat de la Ucraïnesa moderna", ha dit Gerashchenko.
"Solidaritat Europea exigeix a les autoritats i als cossos de seguretat una investigació immediata, exhaustiva, professional i transparent sobre l'assassinat", ha afegit.
L'ex-president ucraïnès i proeuropeïsta Petro Poroixenko també ha publicat a Facebook les seves condolences en memòria de Parubi i ha lamentat un "acte de terrorisme" perpetrat per "gent malvada".
"Junts vam travessar el Maidan, vam sobreviure als anys més difícils de la guerra i vam afirmar la condició estatal d'Ucraïna. La seva valentia, sacrifici i devoció per Ucraïna romandran per sempre en els cors de milions de persones", ha manifestat.