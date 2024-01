5 membres de Guàrdies Revolucionàries d'Iran morts en un presumpte atac israelià a Damasc

Mitjans iranians diuen que un pot ser el 'número 2' de la Intel·ligència iraniana a Síria però el Govern no ho confirma



MADRID, 20 gen. (EUROPA PRESS) -

Almenys cinc integrants de les Guàrdies Revolucionàries d'Iran han mort i quatre persones més han desaparegut després d'un presumpte atac aeri israelià contra un edifici residencial d'un barri del sud-oest de la capital síria, Damasc.

L'atac ha passat sobre les 10.20 de dissabte, ha confirmat el Ministeri de Defensa sirià, contra un edifici de quatre plantes al barri de Mezzeh, una zona de seguretat on hi ha diverses seus diplomàtiques internacionals, entre elles les ambaixades d'Iran i el Líban, encara que també hi ha edificis residencials.

En un primer moment, fonts de l'agència semioficial de notícies iraniana Mehr van estimar que almenys dos alts assessors de les Guàrdies Revolucionàries i altres dos membres d'aquest cos van morir en aquest presumpte bombardeig israelià.

La informació va ser confirmada poc després per les pròpies Guàrdies en un comunicat recollit per l'agència també semioficial de notícies Tasnim, en què van assenyalar directament Israel com a responsable i van apuntar també un nombre indeterminat de morts entre les forces del Govern sirià.

"Una vegada més, el malvat i criminal règim sionista va envair la ciutat de Damasc, la capital de Síria, i durant l'atac aeri dels combatents del règim agressor i usurpador, diverses forces sirianes i quatre assessors militars de la república islàmica d'Iran van ser fets màrtirs", d'acord amb la nota.

Quatre dels morts han estat identificats com Hoyatolá Omidvar, Ali Aghazadá, Hosein Mohamadi i Said Karimi, dels quals no s'han donat més detalls. Queda per veure si, com apunten mitjans semioficials iranians, Omidvar era realment Sardar Haj Sadiq Omidzadé, cap adjunt de la secció d'Intel·ligència de la Força Quds --la secció de les Guàrdies Revolucionàries especialitzada en guerra asimètrica-- a la república àrab.

El mitjà Nour News, afí a les Guàrdies Revolucionàries, ha estat l'encarregat de divulgar la que seria la veritable identitat d'Omidvar, però el Govern iranià no ha confirmat aquest extrem, com tampoc ha confirmat si entre els morts hi ha l'adjunt d'Omizdazé, Haj Golam, com també apunta el portal.

En les últimes hores ha estat identificat un cinquè assessor iranià, Rashid Islam Mohamad Amin Samadi, que ha sucumbit a les ferides provocades pel bombardeig, segons un nou comunicat de les Guàrdies recollit per l'agència semioficial de notícies iraniana Fars.

Yihad Islàmica, considerat per Israel com un grup terrorista palestí, ha desmentit que entre els morts pogués haver el seu líder Ziyad al Najla, com apuntaven algunes informacions en un primer moment.

Elements de les Guàrdies porten anys col·laborant amb el Govern sirià en qualitat d'assessors durant la guerra civil al país i han estat objectiu de les bombes israelianes més d'una vegada.

La informació sobre els desapareguts ha estat proporcionada per l'Observatori Sirià per als Drets Humans, una organització d'activistes amb seu a Londres i amb fonts a l'interior del país.

L'Exèrcit israelià encara no s'ha pronunciat sobre aquest incident.

IRAN AMENAÇA AMB REPRESÀLIES

Hores després de l'incident, el portaveu del Ministeri d'Afers exteriors d'Iran, Naser Kanani, va denunciar Israel com a responsable del bombardeig i va prometre una resposta.

"La repetida violació de la sobirania i la integritat territorial de Síria i l'escalada d'atacs agressius i provocadors contra diversos objectius a Síria per part del règim sionista criminal i assassí de nens mostren la impotència i el desemparament d'aquest règim", ha manifestat Kanani en declaracions recollides per l'agència oficial de notícies iraniana Irna.

"Sens dubte, la sang d'aquests màrtirs no serà en va, i la República Islàmica d'Iran, a més del seguiment polític, jurídic i internacional d'aquests agressius i criminals actes, es reservarà el dret de respondre el terrorisme organitzat del fals règim sionista al moment i lloc apropiats", ha afegit.