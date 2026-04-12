Sánchez i Begoña Gómez visiten llocs turístics a Pequín abans de la visita oficial

Dilluns Sánchez obre l'agenda rebent una càtedra honorífica a l'Acadèmia de les Ciències
PEQUÍN, 12 abr. (De l'enviat especial d'EUROPA PRESS, Daniel Blanco) -
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i la seva dona, Begoña Gómez, han visitat diversos punts turístics de Pequín abans de l'agenda oficial que començarà aquest dilluns i en què es reunirà amb les principals autoritats del país, inclòs el president Xi Jinping.
Sánchez ha anat aquest diumenge el Palau d'Estiu, un edifici imperial del segle XVIII a 12 quilòmetres del centre de la ciutat i que és monument Patrimoni de la Humanitat de la Unesco, i ha estat captat en vídeo per ciutadans que hi havia al lloc lloc.
En les imatges, que no han estat distribuïdes per Moncloa en tractar-se de la seva agenda privada, el president apareix amb la seva dona i part del seu equip de Presidència, acompanyats per un guia i membres de seguretat de Xina. Amb ulleres de sol i vestit informal, ha passejat pels jardins del recinte al costat d'un gran llac artificial.
Poc després d'aterrar a la capital xinesa, Sánchez i Gómez van fer una altra visita turística a un barri tradicional, els 'hutong', construccions baixes que han anat desapareixent per deixar pas a edificis més moderns. També van ser a la Torre del Tambor i la Torre de la Campana, un monument del segle XIII, utilitzat com a rellotge oficial durant seggles.
És la quarta visita de Sánchez a Xi en quatre anys, encara que per primera vegada les autoritats xineses li han donat categoria de viatge oficial, que suposa un tracte preferent, reservat només a grans líders.
CONFERÈNCIA A LA UNIVERSITAT I VISITA A XIAOMI
Dilluns, Sánchez pronunciarà una conferència a la Universitat de Tsinghua davant d'un auditori d'estudiants de l'Escola d'Economia i Gestió, de Ciències Socials, de Relacions Internacionals i del Departament de Llengües i Estudis Estrangers, i es reunirà amb experts en relacions internacionals.
Després visitarà l'Acadèmia Xinesa de Ciències, on visitarà una exposició sobre els projectes i les col·laboracions més destacades entre Espanya i Xina en l'àmbit científic i tecnològic.
Els dos països cooperen de forma estable en la investigació en astronomia: treballen junts en la missió espacial científica Smile, que estudia la interacció entre el Sol i la Terra i altres projectes sobre acceleradors de partícules, ciències marines, agricultura i alimentació.
La Universitat de l'Acadèmia Xinesa de les Ciències lliurarà al cap de l'Executiu espanyol una càtedra honorària, una distinció que han rebut tres premis Nobel: Paul Nurse, David Gross i Samuel Ting, segons indiquen des de Moncloa.
LA GUERRA D'IRAN, SOBRE LA TAULA
El Govern espanyol pretén que aquest viatge serveixi per augmentar els llaços bilaterals en l'àmbit científic i universitari, tot i que el focus principal estarà posat en l'economia i en la situació geopolítica.
En plena guerra d'Iran i amb les negociacions de pau amb Estats Units estancades, Sánchez abordarà la situació amb Xi i espera que aquest s'involucri per aconseguir un acord de pau. Malgrat la proximitat amb Teheran, i encara que Pequín es manté en un segon pla en les negociacions, a Moncloa elogien el seu paper per aconseguir un alto-el-foc i esperen que influeixi per estabilitzar la regió.
A més, igual que en visites anteriors, Sánchez tractarà d'atreure inversions a Espanya --que requereixen el vistiplau del Govern de Xi--, obrir camí perquè empreses espanyoles puguin fer negocis en el sempre complicat mercat xinès i reduir així un dèficit comercial que continua augmentant a favor del gegant asiàtic.
També dilluns, Sánchez visitarà el parc científic tecnològic de Xiaomi, una de les majors empreses a nivell mundial del seu sector, i mantindrà una trobada amb la seva CEO, Lei Jun, amb el qual recorrerà la sala d'exposicions on s'exhibeixen productes de la marca d'automoció, telefonia mòbil i domòtica.
Els dies següents mantindrà una trobada amb inversors, un altre amb empreses innovadores, i es reunirà amb el president de la Cambra de comerç UE-Xina, Jens Eskelund
