Almenys 5 morts i diversos ferits en un atac amb arma de foc al centre de Cracòvia

Beata Zawrzel / Zuma Press / Europa Press
MADRID 7 nov. (EUROPA PRESS) -
Almenys 5 persones han mort i més d'una dotzena han resultat ferides per trets efectuats per un individu que ha obert foc indiscriminadament des d'un cotxe al centre de la ciutat polonesa de Cracòvia.
"Cinc persones han mort i diverses més estan ferides en l'incident de la plaça del Mercat Principal. El responsable ha estat tirotejat per agents de la Policia i està sent traslladat a l'hospital ara mateix. Hi ha serveis d'emergència treballant en el lloc", ha explicat la Policia en un comunicat.
Sobre les 15.00 un home ha arribat en un cotxe a la plaça i ha obert foc indiscriminadament. "El responsable ha estat detingut. Hi ha ferits, inclosos agents de la Policia", ha dit la Policia en un primer moment.
L'atacant va obrir foc també contra els policies, encara que finalment va ser detingut. "El responsable de l'incident de la plaça del Mercat Principal de Cracòvia és un ciutadà de la República de Polònia", ha explicat la Policia, que ha apuntat que portava robes militars de camuflatge i un fusell militar que ha estat ja confiscat en el cotxe juntament amb una gran quantitat de munició i altres armes.
L'Ajuntament ha emplaçat la població a "no apropar-se a la zona en què treballen la Policia i els serveis d'emergència".
El ministre de l'Interior, Waldemar Zurek, ha confirmat dos policies ferits: un d'ells amb pronòstic molt greu està sent intervingut quirúrgicament després de rebre tres impactes de bala.
Així mateix, ha denunciat la "enorme tragèdia" de la plaça del Mercat. "El meu cor està amb les famílies i éssers estimats de les víctimes d'aquesta tragèdia inimaginable".
Zurek ha confirmat que el responsable està ferit i que es troba ja detingut: "Fiscals, policia i tots els serveis estan ja en el lloc recollint proves i investigant les circumstàncies de l'atac. L'Estat està funcionant. Demanem calma i no dificultar la tasca dels serveis d'emergència. El responsable d'aquest crim serà portat davant la justícia".
El primer ministre, Donald Tusk, ha publicat en xarxes socials que està al corrent de tot el que va passant després del "tràgic tiroteig". "La Policia està investigant els antecedents i totes les circumstàncies de l'atac".