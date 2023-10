Hamas anuncia l'alliberament de dos ostatges estatunidencs per motius humanitaris

L'exèrcit israelià les ha rebudes a la frontera amb la Franja



MADRID, 20 oct. (EUROPA PRESS) -

El braç armat del moviment islamista palestí Hamas, les brigades Ezzedin Al-Qassam, han anunciat aquest divendres l'alliberament de dos ostatges estatunidencs per raons humanitàries gràcies a la mediació de Qatar.

"Alliberem als dos detinguts nord-americans per demostrar al poble estatunidenc i al món la falsedat de les acusacions" abocades pel president dels Estats Units, Joe Biden, contra el moviment islamista, al que ha descrit com una organització terrorista per la massacre de civils israelians que va cometre durant la seva incursió al sud d'Israel el passat 7 d'octubre.

Hamas, que manté com a ostatges a 203 persones des del seu assalt contra el sud d'Israel el passat 7 d'octubre, ha descrit a les alliberades com una parella de "mare i filla", sense donar més detalls, en un comunicat recollit per Al Jazeera.

L'oficina del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha identificat més tard a la parella com Judith Raanan i Natalie Raanan (de 18 anys), que van ser agafades com a ostatges el passat 10 d'octubre durant un atac al kibutz Nahal Oz.

El Govern ha detallat en un comunicat que ambdues han estat rebudes a la frontera amb la Franja de Gaza per la coordinadora designada pel Govern per al tema dels ostatges, Gal Hirsch, així com per militars de l'Exèrcit israelià.

"En aquests moments es dirigeixen a un punt de trobada en una base militar, on els esperen els seus familiars", ha indicat, agregant a més que el Govern treballarà per "localitzar a tots els desapareguts i retornar a tots els segrestats a les seves llars".

Les dues ostatges, que han estat lliurades en un primer moment a la Creu Roja, són residents d'Evanston, Illinois, i van viatjar a Israel per celebrar l'aniversari d'un familiar i la festivitat del Sucot, ha informat una font militar al diari 'The Times of Israel'.