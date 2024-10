El seu successor actual, Keir Starmer i Rishi Sunak lamenten la seva mort

MADRID, 12 oct. (EUROPA PRESS) -

L'ex ministre principal d'Escòcia Alex Salmond, líder de l'independentisme i principal artífex del referèndum d'independència de 2014 que va tenir una ajustada victòria a favor de la continuïtat d'Escòcia dins del Regne Unit, ha mort aquest dissabte als 69 anys.

Salmond pot haver mort d'un atac de cor després de pronunciar un discurs a l'Hotel Inex Gorica d'Ohrid, a Macedònia del Nord, durant una conferència internacional, segons recull el diari nordmacedoni 'Sloboden Pecat'. Un equip d'Ambulàncies d'Ohrid va intentar reanimar-lo i ja no el va poder salvar, segons el diari.

Salmond va participar divendres en la segona edició del Fòrum per a la Diplomàcia Cultural, coorganitzat per l'oficina de l'ex-president nordmacedoni Gjorge Ivanov, president del país de 2009 a 2019, el Centre Internacional per a l'Aliança de les Civilitzacions i l'Institut per a la Diplomàcia Cultural de Berlín.

Quan va assumir el lideratge del Partit Nacional Escocès el 1990 era una formació menor, però va aconseguir convertir-lo en el major partit d'Escòcia i governar amb majories absolutes amb un discurs clarament independentista. El zènit del seu mandat va ser el referèndum de 2014, en què la permanència es va imposar per 55 per cent enfront de 45.

Després de deixar el poder es va enfrontar a la seva successora, Nicola Sturgeon, a qui va criticar la seva política i per no defensar-li en els seus casos per agressió sexual de què finalment va ser absolt el 2020. Després de deixar el partit el 2018 va fundar i va liderar el partit independentista Alba.

Alba ha sol·licitat ja al Ministeri d'Afers exteriors britànic la repatriació del cos de Salmond.

JOHN SWINNEY

Dirigents escocesos i britànics han lamentat la notícia, com l'actual ministre principal escocès, John Swinney, "profundament commocionat i entristit", i ha traslladat el seu condol a la vídua, Moira, i la família.

"Alex va treballar incansablement i va lluitar sense por pel país que estimava i per la seva independència", ha dit, i ha afegit: "Va dur el Partit Nacional Escocès dels límits de la política escocesa al Govern i va dur Escòcia molt a prop de convertir-se en un país independent".

KEIR STARMER

El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha elogiat "la figura monumental de la política escocesa i britànica". "Deixa enrere un llegat durador", i ha destacat que "es va preocupar pel patrimoni, la història i la cultura d'Escòcia".

Per a l'antecessor d'Starmer, Rishi Sunak, "va ser una gran figura de la nostra política". "Encara que no estàvem d'acord en la qüestió constitucional, no es pot negar la seva habilitat en el debat i la seva passió per la política. Descansi en pau", ha afegit.