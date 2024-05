Ascendeixen a 9 els morts i a 60 els ferits per l'ensorrament d'un escenari en un míting

El candidat presidencial Álvarez Máynez, que realitzava un acte de tancament de campanya, suspèn els seus actes polítics



MADRID, 23 maig (EUROPA PRESS) -

El balanç de víctimes a causa de l'ensorrament el dimecres d'un escenari durant un míting en l'acte de tancament de campanya electoral del partit Movimiento Ciudadano en el municipi mexicà de San Pedro Garza García, en l'estat de Nuevo León (nord), ha ascendit a 9 morts i almenys 60 ferits, segons han confirmat les autoritats.

El governador de Nuevo León, Samuel García, ha assenyalat en el seu compte a la xarxa social X que els morts són vuit adults i un menor, en un balanç facilitat després de visitar una clínica a la qual han estat traslladades les víctimes. "Els ferits que estan en aquesta clínica ja estan estables", ha afirmat.

"Ara em dirigeixo a la Clínica 21 on tres persones estan en cirurgia. D'aquí em traslladaré a l'Hospital Universitari a fer les avaluacions corresponents. Seguiré informant", ha ressaltat després del succés, causat per una forta ràfega de vent.

L'incident ha tingut lloc durant un acte al que van assistir Jorge Álvarez Máynez, candidat a la Presidència per Movimiento Ciudadano i altres militants, dirigents i candidats d'aquest partit", tal com ha detallat el president mexicà, Andrés Manuel López Obrador, a través del seu perfil en X.

El mandatari, que ha indicat que està en contacte amb el governador, ha afirmat que "està atent" a les informacions que arriben des del lloc dels fets i ha enviat una "abraçada a familiars, amics de les víctimes i simpatitzants d'aquesta organització".

Els serveis de Protecció Civil de Nuevo León han detallat que una estructura metàl·lica de diverses tones de pes i una lona van caure sobre centenars de persones que estaven presenciant l'acte, celebrat en el camp de beisbol El Obispo, segons ha recollit el diari mexicà 'La Jornada'.

Per la seva banda, el candidat presidencial ha assenyalat que ha estat traslladat a l'hospital, tot i que està "bé i en comunicació amb les autoritats estatals per fer seguiment de l'esdeveniment". "L'únic important en aquests moments és atendre a les víctimes de l'accident", ha indicat.

Poc després, Álvarez Máynez ha indicat els integrants del seu equip que van resultar ferits estan sent atesos a l'hospital, mentre que ell es dirigia de nou al lloc dels fets per acompanyar a les víctimes. "Hi seré fins que l'última persona lesionada sigui traslladada a un hospital", ha agregat.

"He informat al meu equip que la meva vista a Tlaxcala i Hidalgo (estats en el centre del país) de demà queda suspesa, així com totes les activitats de campanya. També he suspès el meu vol de tornada. Seré en Nuevo León al pendent de la situació i de les víctimes", ha anunciat.

Les autoritats de Nuevo León han publicat un comunicat en el seu compte en Telegram en el qual han recalcat que "lamenten profundament la pèrdua de les víctimes del recent accident en San Pedro Garza García". "Enviem les nostres condolences i desitjos de ràpida resignació a les seves famílies i sers estimats. Descansin en pau", han apuntat.