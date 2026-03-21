AMP.- Israel.- Iran ataca Dimona, ubicació de les principals instal·lacions nuclears israelianes

Europa Press/Contacto/Gil Cohen Magen - Arxiu
MADRID 21 març (EUROPA PRESS) -
Almenys una vintena de persones han resultat ferides per l'impacte de restes de míssils iranians i restes de projectils d'intercepció en una dotzena de punts de la regió de Dimona i de Yerucham, al sud d'Israel, segons han informat els serveis d'emergència israelianes.
La majoria dels ferits són lesionats de caràcter lleu, encara que un nen de 10 anys ha resultat ferit de caràcter moderat, segons el servei d'emergències de l'Estel de David Roig, Magen David Adom. També s'ha informat de l'enfonsament d'una estructura en aquesta part de Dimona.
Els serveis mèdics han atès principalment casos de caigudes de persones que corrien cap als refugis i també persones amb ansietat pels atacs, segons l'Estel de David Roig.
Dimona acull el Centre d'Investigació Nuclear del Neguev, principal instal·lació nuclear israeliana, i l'han atacat després que aquest mateix diumenge fos bombardejat un centre d'enriquiment d'urani Shahid Ahmadi Roshan a la cèntrica província de Natanz (Iran).
Israel té armament nuclear desenvolupat a partir de l'urani enriquit en Dimona, encara que oficialment mai no ho ha reconegut, essent l'única potència nuclear de la regió d'Orient Pròxim.