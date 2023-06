Més de 660 detinguts en les protestes a França després de la mort d'un jove per part de la Policia

MADRID, 30 juny (EUROPA PRESS) -

Almenys 667 persones han estat detingudes en França en la nit del dijous en el marc de les protestes per la mort a trets d'un jove de 17 anys a les mans d'un agent en un control policial, que han complert tres nits consecutives de mobilització als carrers del país.

El ministre de l'Interior francès, Gérald Darmanin, ha informat de la xifra de detencions a primer hora del matí, al mateix temps que ha afegit que els agents de les forces de seguretat s'han "enfrontat amb valentia a una violència poc freqüent".

Hores abans, l'equip del ministre havia indicat que s'havien produït 421 detencions, de les quals almenys 242 han tingut lloc a la regió de París. A més, la majoria tenen entre 14 i 18 anys. "Aquestes detencions rècord reflecteixen les instruccions de fermesa donades pel ministre", ha declarat una font propera a Darmanin al periòdic 'Le Figaró'.

Darmanin ha "donat instruccions sistemàtiques d'intervenció a la Policia" i ha mostrat el seu suport a les forces de seguretat del país "que estan fent una feina valenta", segons ha comunicat prop de mitjanit a través del seu perfil a la xarxa social Twitter.

Prop de les 03.00 hores de la matinada la situació a Nanterre, a la perifèria de París, segueix "tensa" per tercera nit consecutiva, segons ha informat la cadena BFMTV, que assenyala que la Policia i els Bombers continuen al lloc dels fets.

Milers de persones s'han concentrat aquest dijous a Nanterre per protestar per la mort del jove Nahel, que va rebre un tret a boca de canó després de la intercepció del seu vehicle, en una jornada en la qual el Govern francès ha anunciat el desplegament de 40.000 policies i gendarmes per contenir la violència a França.

L'anomenada 'Marxa blanca', convocada per la mare del jove, va desfilar pels carrers de Nanterre fins a acabar en els jutjats, on poc abans el fiscal de la ciutat, Pascal Prache, ha determinat que l'agent implicat en el cas ha de romandre a la presó provisional com a sospitós d'un delicte d'homicidi. El funeral de Nahel tindrà lloc aquest dissabte a Nanterre.