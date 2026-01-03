Trump: EUA "es farà càrrec" de Veneçuela fins trobar un substitut acceptable

Will Oliver - Pool via CNP / Zuma Press / Contacto
Les petrolieres nord-americanes es faran càrrec de la "reconstrucció de la infraestructura"
Trump diu que Machado "no té el suport del país", i parla de moment d'una gestió interna
MADRID, 3 gen. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dissabte que el seu país es "farà càrrec" de la situació a Veneçuela fins que es decideixi un substitut acceptable del president Nicolás Maduro, capturat aquesta matinada amb la seva dona després d'un assalt nord-americà a la seva "fortalesa en el cor de Caracas" enmig de bombardejos d'EUA contra la capital i rodalies.
"Ja hi hem arribat, però ens hi quedarem fins que es produeixi la transició adequada. Així que ens hi quedarem, ens en farem càrrec, en essència, perquè la transició sigui possible", ha dit en roda de premsa amb el secretari de Defensa, Pete Hegseth; el secretari d'Estat, Marco Rubio, i el cap de l'Estat Major Conjunt, el general Donen Caine, per informar d'una operació que no va registrar baixes mortals entre els militars nord-americans.
Trump ha descrit un futur per a Veneçuela en què les "enormes companyies petrolieres d'Estats Units, les més grans del món", es gastaran "milers de milions de dòlars, arreglaran la infraestructura que està molt danyada, la infraestructura petroliera, i començaran a guanyar diners per al país".
Després de recordar que Maduro està ara mateix imputat a Estats Units per delictes relacionats amb el narcotràfic i el terrorisme, Trump ha confirmat que Maduro i la seva dona, la primera dama Cilia Flores, també detinguda, seran traslladats a Nova York des de l'USS Iwo Jima', on tots dos hi són, "per enfrontar-se a tot el poder de la justícia nord-americana".
Maduro, segons Trump, era un "dictador il·legítim" i "el capo d'una vasta xarxa criminal responsable del tràfic de quantitats colossals de drogues letals i il·lícites a Estats Units" que va enviar "bandes salvatges i assassines, inclosa la sanguinària banda carcerària Tren d'Aragua, per terroritzar les comunitats nord-americanes a tot el país".
Ha insistit en què el Govern veneçolà "es va apoderar i va robar petroli i actius nord-americans" que han costat al país "milers i milers de milions de dòlars" en "un dels majors robatoris de propietat" en la història d'Estats Units.
"UNA TRANSICIÓ SEGURA I ADEQUADA"
Assegura que el seu país està capacitat per guiar Veneçuela a través d'una "una transició segura, adequada i judiciosa" i ha avisat al que queda del Govern de Maduro, començant pels ministres d'Interior i Defensa, Diosdado Cabello i Vladimir Padrino, que el seu país està llest "per llançar un segon atac molt major si fos necessari".
Trump no ha volgut precisar si aquesta "transició" que planeja contempla el desplegament de tropes en sòl veneçolà. "A nosaltres no ens fa por desplegar tropes. Anit vam desplegar tropes", ha dit el mandatari nord-americà. "És una cosa que no ens fa por. Sigui com sigui, ens assegurarem que aquest país estigui governat correctament".
No ha esmentat en el seu discurs la líder de l'oposició, María Corina Machado, ni el candidat presidencial opositor veneçolà, Edmundo González, com a possibles reemplaçaments de Maduro. "Tindrem un grup de persones que ho administrin fins que pugui tornar a funcionar, generar molts diners per a la gent i brindar als veneçolans una excel·lent forma de vida", i ha assegurat que coneix "gent fantàstica, incloent gent de l'Exèrcit".
DUBTES SOBRE MACHADO
En el torn de preguntes, Trump ha dit que Machado, premi Nobel de la Pau, no té prou suport entre la població: "Crec que seria molt difícil per a ella ser líder si no compta amb el suport ni el respecte del país. És una dona molt agradable, però no compta amb el respecte del país".
Ni tan sols ha repudiat explícitament la figura de l'actual vicepresidenta, Delcy Rodríguez. "La va triar Maduro, però ja veurem", ha manifestat.
Ha recordat que Rodríguez ha mantingut converses amb Rubio durant les infructuoses negociacions prèvies amb Maduro i ha assegurat que ella va exhibir una bona disposició malgrat ser la 'número dos' de Maduro.
En qualsevol cas, Trump s'ha negat a parlar de terminis concrets: "M'agradaria que tot fos ràpid, però cal temps perquè anem a reconstruir la seva infraestructura sencera, perquè està podrida", ha dit.
Trump ha defensat la seva acció a Veneçuela com un nou exemple de la seva política exterior per al continent: "El domini americà en l'hemisferi occidental mai tornarà a quedar en dubte".