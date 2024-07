Joe Biden renuncia a la candidatura presidencial

MADRID, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha anunciat la seva renúncia a la candidatura a la reelecció "en interès del meu partit, del país i el meu personal".

"Encara que la meva intenció era buscar la reelecció, crec que el millor per al meu partit, per al país i per a mi és renunciar i concentrar-me únicament a complir amb les meves funcions com a president durant el que queda de mandat", ha dit en un comunicat publicat en xarxes socials.

"Em dirigiré a la nació aquesta setmana vinent per donar més detalls sobre la meva decisió", ha avançat. "Ha estat el major honor de la meva vida servir com el seu president", ha afegit.

La carta als "compatriotes nordamericans" destaca els "grans avenços com a nació aconseguits els últims tres anys i mig". "Els Estats Units tenen avui l'economia més forta del món. Hem realitzat inversions històriques per reconstruir la nostra nació, per reduir el cost dels medicaments receptats per a la gent gran, i per ampliar l'atenció sanitària assequible a un nombre rècord de nordamericans", ha dit.

Biden ha destacat també "l'atenció crítica" que han rebut "milions de veterans exposats a substàncies tòxiques" i l'aprovació de la primera llei d'armes en 30 anys. "S'ha nomenat la primera dona afroamericana per al Tribunal Suprem i s'ha aprovat la legislació climàtica més important de la història del món", ha afegit.

"Els Estats Units mai han estat millor posicionats per liderar. Sé que res d'això es podria haver fet sense vostès, el poble nordamericà. Junts hem superat una pandèmia sense comparació en l'últim segle i la pitjor crisi des de la Gran Depressió", ha subratllat.

Biden ha posat en valor també la "protecció de la nostra Democràcia" i la "revitalització i enfortiment de les nostres aliances arreu del món".

El mandatari ha expressat la seva "profunda gratitud" als qui han treballat molt durament per a la seva reelecció. "Vull donar-li les gràcies a la vicepresidenta Kamala Harris per ser una companya extraordinària en tota aquesta feina, i permetin-me expressar el meu afecte de cor al poble americà per la fe i confiança dipositada en mi", ha prosseguit.

"Avui crec el que sempre he cregut: que no hi ha res que els Estats Units no puguin fer quan ho fem junts. Hem de recordar que som els Estats Units d'Amèrica", ha proclamat.