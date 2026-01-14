Dinamarca anuncia un grup de treball per a una "solució" sobre Groenlàndia després de no arribar a un acord

Reconeix que no han pogut canviar la postura nordamericana, però cataloga la reunió de "franca" i "constructiva"
Rasmussen afirma que hi ha un "profund desacord" sobre l'estatus de la illa
MADRID, 14 gen. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Exteriors de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, ha anunciat aquest dimecres la creació d'un grup de treball d'alt nivell per trobar una "solució comuna" als desacords amb Estats Units sobre Groenlàndia després d'una reunió entre les delegacions nordamericana, danesa i groenlandesa a la Casa Blanca que ha finalitzat sense un acord.
"Hem decidit formar un grup de treball d'alt nivell per explorar si podem trobar una solució comuna. En la nostra opinió, el grup hauria de centrar-se en com abordar les preocupacions de seguretat nordamericanes, respectant al mateix temps les 'línies vermelles' de Dinamarca", ha explicat en declaracions a la premsa.
El ministre, que ha catalogat de "franca" i "constructiva" les discussions a la Casa Blanca, ha detallat que el grup es reunirà "en qüestió de setmanes". "El nostre objectiu (amb la reunió) era arribar a una entesa comuna i iniciar un treball més profund per aconseguir resultats", ha assenyalat.
Així mateix, ha subratllat que Dinamarca "segueix creient que la seguretat a llarg termini de Groenlàndia pot garantir-se dins del marc actual". "Per a nosaltres, les idees que no respectin la integritat territorial de Dinamarca ni el dret a l'autodeterminació del poble groenlandès són, per descomptat, totalment inacceptables", ha asseverat.
El cap de la diplomàcia danesa ha reiterat diverses vegades durant la roda de premsa que la trobada ha transcorregut en una "atmosfera constructiva". "Hem tingut l'oportunitat de desafiar la narrativa presentada pel president nord-americà", ha indicat, reconeixent que no han aconseguit canviar la postura de Donald Trump, que té "desig per conquistar Groenlàndia".
"PROFUND DESACORD"
Rasmussen ha afirmat així que tenen amb Washington un "profund desacord". "Però també hem estat d'acord a estar en desacord", ha expressat, afegint a més que "no és fàcil pensar de forma innovadora en solucions quan un es desperta cada matí amb noves amenaces".
D'altra banda, ha assenyalat que existeix una "nova situació de seguretat en l'Àrtic", si bé ha deixat clar que va ser decisió d'Estats Units reduir dràsticament el nombre del seu personal militar destinat a Groenlàndia amb el pas dels anys.
De la mateixa forma, ha declarat que no és cert que hi hagi bucs de guerra xinesos als voltants de la illa, si bé entenen les preocupacions de Washington. "Segons els nostres serveis d'Intel·ligència, fa aproximadament una dècada que no hi ha cap buc de guerra xinès prop de Groenlàndia", ha apuntat, assegurant a més que "no hi ha una amenaça immediata" per part de Pequín o Moscou.
Per la seva banda, la ministra groenlandesa d'Exteriors, Vivian Motzfeldt, ha explicat que la reunió ha servit per "poder parlar" i abordar "diferències". "És d'interès per tots trobar un equilibri adequat", ha expressat, instant a enfortir la cooperació com a aliats.
La Casa Blanca ha publicat fa unes poques hores una provocadora imatge en el seu compte en xarxes socials en la qual insta a Groenlàndia --personificada en dos gossos-- a triar entre una vida amb Estats Units i una vida amb Rússia i Xina.
A la reunió, que ha durat al voltant d'una hora, han acudit Rasmussen i Motzfeldt, a més del secretari d'Estat nordamericà, Marco Rubio. Els alts càrrecs han estat acompanyats pels seus assessors i ambaixadors.
Trump ha insistit aquest dimecres en què el control de Groenlàndia per part de Washington "és vital per a la 'Cúpula Daurada'" que construeix el país nordamericà, un escut antimíssils similar a la 'Cúpula de Ferro' que té Israel i que va ser desvetllat per la Casa Blanca al maig de 2025.
Les aspiracions expansionistes de Trump sobre Groenlàndia han estat una constant des que va tornar fa un any a la Casa Blanca. Sota la justificació de la seguretat nacional, apel·lant a la presència de bucs en xinesos i russos a la regió, el president d'Estats Units ha vingut reclamant el control de la illa.
Al març de l'any passat, en una visita considerada hostil per part de groenlandesos i danesos, el vicepresident nordamericà, des de la base de Pituffik, va acusar a Copenhaguen de no haver fet un bon treball per garantir la seguretat de la illa.