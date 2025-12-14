Almenys 11 morts i 29 ferits a Sídney en un atac terrorista a una festa jueva

Europa Press/Contacto/Ye Myo Khant - Arxiu
La Policia confirma 2 atacants neutralitzats: 1 mort i l'altre en estat crític
El Consell d'Imams d'Austràlia s'ha sumat immediatament a les condemnes
MADRID, 14 des. (EUROPA PRESS) -
Almenys 11 persones han mort i 29 han resultat ferides per un atac a trets efectat aquest diumenge a la platja australiana de Bondi, a Sidney, per almenys 2 assaltants (mort durant la resposta policial, l'altre detingut i en estat crític), i la Policia australiana ho considera un atemptat terrorista específicament contra els assistents a una celebració del començament de la festivitat jueva de la Janucà.
La Policia de Nova Gal·les del Sud ha confirmat en el seu compte a X el primer balanç de víctimes d'un succés que va començar entorn de les les 18.45 hora local (08.45 hora a Espanya peninsular i Balears) quan dos homes armats van començar a obrir foc en els voltants de la commemoració, que era a punt de començar en l'extrem nord de la platja.
"Com a resultat de l'ocorregut, vull declarar l'ocorregut com un atac terrorista", ha conclòs el comissari cap de l'Estat de Nova Gal·les del Sud, Malament Lanyon, en roda de premsa acompanyat del primer ministre de l'estat, Chris Mimms, que ha coincidit a assenyalar l'atac com un atemptat específic contra la comunitat jueva. Entre els ferits hi ha 2 agents de Policia.
El primer ministre del país, Anthony Albanese, ha emès un comunicat en què lamenta les "escenes impactants i angoixants" que estan arribat de Bondi i ha confirmat ferits després del succés i convocat una reunió urgent del seu gabinet de seguretat.
"La Policia i els serveis d'Emergència estan treballant sobre el terreny per salvar vides. Les meves condolences estan amb cada persona afectada. Estem treballant amb la policia de Nova Gal·les del Sud i brindarem més actualitzacions a mesura que es confirmi més informació", ha dit.
ISRAEL
La platja, destaquen els testimonis, era en part escenari d'una celebració de la festivitat jueva de Janucà, que comença aquest diumenge. Unes 2.000 persones, segons els assistents, s'havien congregat per a aquest esdeveniment.
Abans que les autoritats australianes vinculessin el fet amb la celebració de l'esdeveniment, el president d'Israel, Isaac Herzog, va ser el primer a condemnar un "vil atac terrorista contra els jueus que estaven encenent les primeres espelmes de Janucà a la platja de Bondi" i va exigir al Govern australià que actuï amb contundència contra una "onada d'antisemitisme" al país.
"El nostre cor està amb ells. El cor de tota la nació d'Israel batega amb força en aquest precís moment, mentre preguem per la recuperació dels ferits, preguem per ells i preguem pels qui van perdre la vida", ha dit en un comunicat oficial.
"Reiterem la nostra alerta una vegada i una altra al govern australià perquè actuï i lluiti contra l'enorme onada d'antisemitisme que assola la societat australiana", ha afegit.
Per la seva banda, l'ultranacionalista ministre de Seguretat Nacional d'Israel, Itamar Ben Gvir, ho ha vinculat amb la decisió del Govern australià de reconèixer l'Estat palestí. "Les mans del Govern d'Austràlia", ha arribat a denunciar l'extremista, "estan tacades amb la sang dels assassinats".
El secretari general de l'ONU, António Guterres, ha condemnat "l'atroç i mortal atac" contra "famílies jueves reunides a Sidney per celebrar la Janucà".
"El meu cor està amb la comunitat jueva mundial en aquest primer dia de la Janucà, una festivitat que celebra el miracle de la pau i la llum que venç la foscor", ha afegit Guterres.
"Commocionada", la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha enviat les seves "més sinceres condolences a les famílies i éssers estimats de les víctimes", abans de declarar el suport d'Europa "a Austràlia i a les comunitats jueves de tot el món" contra "la violència, l'antisemitisme i l'odi".
La cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, ha denunciat que aquest "atroç acte de violència contra la comunitat jueva ha de ser condemnat rotundament" i ha enviat condolences als "afectats, les seves famílies i els socorristes que van actuar amb valentia".
La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, ha vinculat l'ocorregut a la celebració. "M'he quedat horroritzada en veure les imatges que apareixen del terrible atac a tanta gent a Bondi Beach mentre comencen les celebracions de la Janucà", ha dit en el seu compte a X.
"Tots els meus pensaments estan amb les víctimes i la comunitat jueva en general a Austràlia i més enllà", ha afegit.
El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha lamentat les "notícies profundament angoixants que arriben des d'Austràlia" i envia, en nom del país, els seus "pensaments i condolences a tots els afectats pel terrible atac en Bondi".
EL CONSELL D'IMAMS D'AUSTRÀLIA HO CONDEMNA
El Consell d'Imams d'Austràlia s'ha sumat immediatament a les condemnes en nom de la comunitat musulmana del país. "Aquests actes de violència i crims no tenen cabuda en la nostra societat. Els responsables han de retre comptes plenament i enfrontar-se a tot el pes de la llei", afirma el comunicat.
"Els nostres cors, pensaments i oracions estan amb les víctimes, les seves famílies i tots aquells qui van presenciar o es van veure afectats per aquest atac profundament traumàtic", han afegit.