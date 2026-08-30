Almenys sis morts després d'enfonsar-se un ferri amb 267 persones a bord a la costa del nord de Xipre

Europa Press/Contacto/Ruaridh Stewart - Arxiu
MADRID 30 ago. (EUROPA PRESS) -
Almenys sis persones han mort i 172 han estat rescatades després d'enfonsar-se un ferri catamarà amb 267 persones a bord aquest diumenge a les costes del nord de l'illa de Xipre, concretament prop de la localitat de Kirenia, a la part controlada per l'autoproclamada República Turca del Nord de Xipre.
El primer ministre turcoxipriota, Ünal Üstel, ha confirmat que hi ha sis víctimes mortals i ha destacat que s'han mobilitzat "tots els mitjans disponibles" per al rescat. A més s'ha organitzat un Equip de Gestió de Crisi presidit pel propi Üstel que ha ordenat que les labors de recerca i rescat continuïn de manera ininterrompuda, segons recullen mitjans turcoxipriotes.
"La nostra única prioritat ara mateix són les vides humanes. Totes les institucions de l'Estat, les nostres forces de seguretat, el nostre personal sanitari i els nostres equips de recerca i rescat estan desplegats en total coordinació. Tots els recursos necessaris han estat mobilitzats", ha destacat el primer ministre.
En l'Equip de Gestió de Crisi participen també els ministres de Transports, Sanitat, Interior, Finances i Agricultura i el comandant de les Forces de Paz Turcoxipriotes, el comandant de les Forces de Seguretat, el director general de la Policia i el director de l'Organització de la Defensa Civil.
Mentrestant, l'alcalde de Kirenia, Murat Senkul, ha alertat que "la situació és molt greu" i ha explicat que fins al moment han estat localitzades 159 persones en l'operació de rescat.
El Ministeri de l'Interior de Turquia ha informat de l'enviament de cinc embarcacions i dos helicòpters de la Guàrdia Costanera turca i de sis embarcacions militars turques que se sumen a les quatre embarcacions turcoxipriotes i a un buc de passatgers.
Embarcacions civils, principalment de pesca, s'han traslladat ja fins al lloc del sinistre del buc, pertanyent a l'empresa privada Tall Denizcilik i s'ha mobilitzat també a policia i ambulàncies, han informat les autoritats turcoxipriotes.
El ministre de Transports turcoxipriota, Erhan Arikli, ha explicat que el ferri va començar a fer aigua per motius que de moment es desconeixen i finalment va bolcar prop de Kirenia, Girne pels turcochipriotas. El capità del ferri va emetre una trucada d'auxili immediatament.
El buc transportava 259 passatgers i vuit membres de la tripulació i va bolcar poc després de sortir des del port de Kirenia, a uns dos quilòmetres de la costa. El ferri cobria un trajecte entre Kirenia, d'on va sortir a les 12.30 hores del diumenge --11.30 hores en l'Espanya peninsular-- amb destinació al port de Tasucu, a Mersin, a la costa sud de Turquia.
Xipre està dividit en dos des que el 1974 l'Exèrcit turc ocupés la part nord --el 36,2 per cent del seu territori-- després d'un cop d'estat instigat per la junta militar en el poder a Grècia i davant del temor que l'illa s'unís a aquest últim país.
El 1983, els turcoxipriotes van proclamar la República Turca del Nord de Xipre, reconeguda únicament per Ankara, que hi manté uns 35.000 militars. Els nombrosos esforços dirigits per l'ONU al llarg de les dècades per reunificar l'illa del Mediterrani oriental sobre la base d'una federació bizonal han fracassat fins ara.